Padre de adolescente que mató a dos en escuela religiosa de Wisconsin enfrenta cargos graves

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — El padre de una adolescente de Wisconsin que mató a un maestro y a un compañero de clase en un tiroteo escolar fue acusado de delitos graves el jueves en relación con el caso, según informó la policía.

El tiroteo ocurrió en la Escuela Cristiana Abundant Life en Madison en diciembre pasado.

El padre de la tiradora, Jeffrey Rupnow, de 42 años, de Madison, fue detenido alrededor de las 3:45 de la mañana del jueves, informó la policía.

Rupnow fue acusado de contribuir a la delincuencia de un menor y de dos cargos de proporcionar un arma peligrosa a una persona menor de 18 años que resultó en muerte. Los tres cargos son delitos graves, castigables con hasta seis años de prisión cada uno. Debe comparecer en la corte el viernes.

La hija de Rupnow, Natalie Rupnow, de 15 años, abrió fuego el 16 de diciembre de 2024 en la Escuela Cristiana Abundant Life, matando a una maestra y a una estudiante de 14 años antes de suicidarse. Otros dos estudiantes resultaron gravemente heridos.

Jeffrey Rupnow no respondió de inmediato a un mensaje que The Associated Press dejó en su página de Facebook. Nadie devolvió de inmediato los mensajes de voz dejados en posibles listados telefónicos para él y su exesposa, Melissa Rupnow. Los registros judiciales en línea indican que se representó a sí mismo en el divorcio de la pareja en 2022 y no listan un abogado para él en ese caso.

La policía había dicho que estaban investigando cómo Natalie Rupnow obtuvo las dos armas que tenía el día del ataque. La policía no ha discutido un motivo claro en el ataque. El exjefe de policía de Madison, Shon Barnes, dijo poco después del tiroteo que una "combinación de factores" motivó el tiroteo, pero se negó a especificar cuáles eran.

En el tiroteo murieron la maestra Erin Michelle West, de 42 años, y la estudiante Rubi Patricia Vergara, de 14 años.

Abundant Life es una escuela cristiana no denominacional que ofrece clases desde prekindergarten hasta la escuela secundaria. Aproximadamente 420 estudiantes asisten a la institución.

Jeffrey Rupnow es el último padre de un tirador escolar en enfrentar cargos asociados con un ataque.

El año pasado, la madre y el padre de un tirador escolar en Michigan que mató a cuatro estudiantes en 2021 fueron condenados por homicidio involuntario. La madre fue la primera madre en Estados Unidos en ser considerada responsable de que un hijo llevara a cabo un ataque masivo en una escuela.

El padre de un niño de 14 años acusado de disparar fatalmente a cuatro personas en una escuela secundaria de Georgia fue arrestado en septiembre y enfrenta cargos que incluyen asesinato en segundo grado y homicidio involuntario por permitir que su hijo poseyera un arma.

En 2023, el padre de un hombre acusado en un tiroteo mortal durante un desfile del Cuatro de Julio en los suburbios de Chicago se declaró culpable de siete delitos menores relacionados con cómo su hijo obtuvo una licencia de armas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.