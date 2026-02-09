Padre de Lindsey Vonn dice a AP que su caída olímpica marca "el fin de su carrera" si fuera por él

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — El padre de Lindsey Vonn afirmó el lunes que la superestrella estadounidense no volverá a competir si él tiene alguna influencia sobre su decisión y que no regresará a los Juegos Olímpicos de Invierno después de romperse la pierna en el descenso el fin de semana

"Tiene 41 años y este es el final de su carrera", dijo Alan Kildow en una entrevista telefónica con The Associated Press. "No habrá más carreras de esquí para Lindsey Vonn, mientras yo tenga algo que decir al respecto"

Kildow y el resto de la familia de Vonn —un hermano y dos hermanas también— han acompañado a Vonn mientras está siendo tratada en un hospital en Treviso tras su caída y evacuación en helicóptero desde la pista en Cortina el domingo

El hospital emitió un comunicado el domingo en el que mencionó que Vonn había sido operada de su pierna izquierda y el equipo de esquí de Estados Unidos informó que estaba en condición estable. No ha habido más actualizaciones desde entonces

Kildow se negó a comentar sobre los detalles de las lesiones de Vonn, pero sí habló sobre cómo se encontraba emocionalmente

"Es una persona muy fuerte", dijo Kildow. "Conoce el dolor físico y entiende las circunstancias en las que se encuentra. Y es capaz de manejarlo. Mejor de lo que esperaba. Es una persona muy, muy fuerte. Y creo que lo está manejando muy bien"

Kildow —un ex esquiador que enseñó a su hija a competir— dijo que durmió en la habitación del hospital de su hija durante la noche

"Siempre tiene a alguien con ella —o varias personas con ella— en todo momento", dijo Kildow. "Tendremos gente aquí mientras ella esté aquí"

Kildow y el resto de la familia de Vonn vieron el accidente desde el área de llegada junto con todos los demás espectadores

"Primero, el shock y el horror de todo, ver un accidente así", dijo Kildow sobre lo que sintió al ver la escena desarrollarse. “Puede ser dramático y traumático. Te horroriza el tipo de impactos que tienen”

Vonn compitió en el descenso a pesar de haberse desgarrado el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda nueve días antes en otro accidente

"Lo que le sucedió no tuvo nada que ver con el problema del ligamento cruzado anterior en su pierna izquierda. Nada", dijo Kildow. “Había demostrado que era capaz de competir a un nivel muy alto con las dos carreras de entrenamiento de descenso. ... Y había sido autorizada por médicos de alto nivel para esquiar”

Kildow dijo que el accidente fue menos resultado de la lesión de la rodilla de Vonn que de la forma en que empujó los límites hasta el punto en que golpeó una puerta al principio de su carrera y perdió el control

"Hay momentos en cualquier carrera, pero especialmente en el descenso, donde tienes que reducir un poco la velocidad", dijo. "Puedes darte un poco más de margen en la línea para no ponerte en una posición cuestionable"

Vonn, quien ostenta el récord de 12 victorias en la Copa del Mundo en Cortina, regresó al circuito la temporada pasada después de casi seis años de retiro y después de una cirugía de reemplazo parcial de titanio en su rodilla derecha. Ganó dos descensos y terminó en el podio en siete de las ocho carreras de la Copa del Mundo que terminó esta temporada, y quedó cuarta en la otra

"Ganó 84 carreras de la Copa del Mundo. Y no muchas personas hacen eso", dijo Kildow, refiriéndose al total de victorias de Vonn, que la coloca segunda en la lista histórica de mujeres detrás del récord de 108 victorias de su compatriota Mikaela Shiffrin

Vonn no regresará a los Juegos Olímpicos para animar a sus compañeros de equipo ni para nada más, dijo Kildow

"No, no está en esa situación", dijo. "Se irá a casa en el momento adecuado"

