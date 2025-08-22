Padre de Miguel Uribe Turbay asume como precandidato presidencial tras crimen de su hijo en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El padre del precandidato presidencial colombiano y senador asesinado Miguel Uribe Turbay fue anunciado el viernes como el nuevo precandidato del partido Centro Democrático, asumiendo el lugar de su hijo, quien fue atacado a tiros en junio cuando ofrecía un discurso de campaña.

El Centro Democrático detalló en un comunicado que Miguel Uribe Londoño —padre del político asesinado— fue escogido por su familia para entrar en la contienda electoral y continuar el legado político. El senador fallecido era uno de los más notables opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

El ataque a tiros a Uribe Turbay, de 39 años, conmocionó al país que hace tres décadas no reportaba el asesinato de un aspirante presidencial, recordando la época de los magnicidios y el asedio de los cárteles de la droga en las décadas de 1980 y 1990.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos de planear y ejecutar el crimen, incluido un menor que habría disparado el arma, mientras buscan determinar a los autores intelectuales. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha señalado como hipótesis principal la posible responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Uribe Turbay permaneció más de dos meses en el hospital con pronóstico neurológico reservado y falleció el 11 de agosto. Miles de colombianos visitaron su féretro expuesto en el Congreso y luego fue sepultado con honores en Bogotá.

El día de su entierro, su padre indicó que delegaba la decisión sobre el legado político de su hijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez —sin parentesco—, quien es el líder del Centro Democrático.

“Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026, no la desaprovechemos", aseguró el padre durante las honras fúnebres.

Uribe Londoño es un político conservador que llegó al Consejo de Bogotá y al Senado en 1990. Ahora entrará a disputar la candidatura presidencial del partido con cuatro aspirantes más que incluyen a las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, y al senador Andrés Guerra.

El partido indicó que Uribe Londoño deberá participar de los debates y en el proceso de selección en el que se espera que entre diciembre y enero próximos se defina el candidato único de la colectividad.

Se trata de una campaña aún en ciernes en la que no hay punteros claros, dado que más de 70 políticos de todas las orillas han manifestado que serán precandidatos presidenciales. Las elecciones se realizarán en mayo de 2026.