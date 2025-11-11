Padre e hija misioneros cristianos mueren al estrellarse avioneta rumbo a Jamaica en Florida

Un misionero cristiano y su hija murieron cuando una avioneta que iba a enviar ayuda a Jamaica por el reciente huracán se estrelló en un vecindario del sur de Florida.

La organización ministerial cristiana Ignite the Fire identificó a las dos víctimas del estrellamiento del lunes por la mañana como el fundador del grupo, Alexander Wurm, de 53 años, y su hija Serena Wurm, de 22.

Según la organización, la pareja estaba llevando ayuda humanitaria a Jamaica cuando la avioneta Beechcraft King Air en la que viajaban se estrelló en un estanque en un área residencial del suburbio de Coral Springs en Fort Lauderdale, evitando por poco las casas. Hasta la mañana del martes, los investigadores no habían reportado otras víctimas.

Ignite the Fire está "dedicada a empoderar a los jóvenes a través de misiones y evangelismo en todo el Caribe", según el sitio web de la organización. Un comunicado en las redes sociales del grupo describió a la familia Wurm como apasionada por el trabajo humanitario y su fe cristiana.

"Juntos, su último viaje encarnó el desinterés y el coraje, recordándonos el poder del servicio y el amor", dice el comunicado, añadiendo: "Descansen en paz, Alexander y Serena — su luz perdura en todos aquellos cuyas vidas cambiaron".

Las autoridades informaron que el avión turbohélice se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale aproximadamente a las 10:14 de la mañana el lunes, con la policía y los servicios de rescate llegando al lugar del accidente solo cinco minutos después.

Según los registros de la Administración Federal de Aviación, la avioneta fue fabricada en 1976 y su propietario registrado figura como International Air Services, una empresa que se especializa en proporcionar acuerdos de fideicomiso a ciudadanos no estadounidenses que les permiten registrar sus aeronaves con la FAA. Una persona que respondió al teléfono de la empresa el lunes por la tarde se negó a responder preguntas de un reportero, afirmando "sin comentarios" y terminando la llamada.

Publicaciones de Alexander Wurm en redes sociales en los últimos días sugerían que el evangelista había adquirido la aeronave recientemente para avanzar en su trabajo misionero en el Caribe, describiendo la aeronave como "un King Air más antiguo con motores completamente nuevos" y "perfecto" para transportar generadores, baterías y materiales de construcción a Jamaica.

"He sido piloto desde 2005 y sentí que el ministerio Ignite debería tener una aeronave de misiones si quería bendecir efectivamente al Caribe", escribió Wurm en una publicación en redes sociales el 2 de noviembre.

"¡Perfecta para la misión de llevar ayuda a Montego Bay y la avioneta está lista justo a tiempo!" añadió.

Fotos y videos en redes sociales muestran a Wurm posando para una foto en la cabina de la avioneta y descargando cajas de suministros con equipos de voluntarios.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware muestra que la aeronave realizó otros cuatro viajes hacia o desde Jamaica en la última semana, viajando entre George Town en las Islas Caimán y Montego Bay y Negril en Jamaica, antes de aterrizar en Fort Lauderdale el viernes.

El Departamento de Policía de Coral Springs ha dicho que continuará habiendo una presencia policial significativa en el lugar del suceso el martes mientras los investigadores recopilan evidencia. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte también está investigando.

El condado de Broward, de donde despegó la avioneta y donde ocurrió el suceso, alberga una vibrante comunidad caribeña que se movilizó para recolectar suministros de ayuda tras el huracán Melissa, que dejó una estela de destrucción en el Caribe.

Un poderoso huracán de categoría 5, el huracán Melissa tocó tierra en Jamaica el 28 de octubre y empató como el huracán atlántico más fuerte en tocar tierra en la historia. La tormenta también causó devastación en Cuba, Haití y la República Dominicana y llevó a las organizaciones de ayuda a movilizarse.

