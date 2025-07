Padre llora a sus dos hijos que murieron en un ataque israelí mientras el hambre empeora en Gaza

Deir al-Balah, Franja de Gaza (AP) — Tres hermanos se despertaron temprano para correr a una clínica local en la Franja de Gaza a buscar "dulces", su palabra para los suplementos alimenticios de emergencia distribuidos por grupos de ayuda. Para cuando su padre se despertó, dos de los hermanos habían muerto tras ser impactados por un ataque israelí y el tercero había perdido un ojo.

El ataque perpetrado afuera de la clínica el jueves en la ciudad central de Deir al-Balah causó la muerte de 14 personas, incluidos nueve niños, según un hospital local, que inicialmente había informado de 10 niños muertos, pero luego dijo que uno había fallecido en un incidente separado.

El ejército israelí dijo que había atacado a un combatiente que, según ellos, había participado en el ataque de Hamas que desencadenó la guerra de 21 meses. Las imágenes de cámaras de seguridad parecían mostrar a dos jóvenes siendo atacados mientras pasaban por la clínica donde varias personas estaban agachadas afuera.

El hijo de 4 años de Hatem Al-Nouri, Amir, murió inmediatamente. Su hijo de 8 años, Omar, aún respiraba cuando llegó al hospital, pero murió poco después. Dijo que al principio no reconoció a su tercer hijo, Siraj, de dos años, porque le habían arrancado un ojo.

"¿Qué hicieron estos niños para merecer esto?", dijo el padre mientras rompía en llanto. "Soñaban con tener un trozo de pan".

En un acontecimiento separado, el Ministerio de Salud palestino en la Cisjordania ocupada por Israel dijo que un joven de 23 años fue golpeado hasta la muerte el viernes en la localidad de Sinjil, cerca de la ciudad de Ramala. El servicio de rescate Media Luna Roja Palestina informó que otros tres palestinos resultaron heridos. Por su parte, el ejército israelí dijo que estaba investigando los reportes.

Un aumento "agudo e inédito" en la desnutrición

Cientos de palestinos han sido asesinados en Gaza en las últimas semanas mientras intentaban conseguir comida, según funcionarios de salud locales. Los expertos dicen que el hambre es generalizada entre los 2 millones de palestinos del territorio y que el bloqueo y la ofensiva militar de Israel los han puesto en riesgo de inanición.

El grupo internacional de ayuda Médicos Sin Fronteras señaló que ha registrado un "aumento agudo e inédito" en la desnutrición grave en dos clínicas que opera en Gaza, y que más de 700 mujeres embarazadas y lactantes, y casi 500 niños, han recibido alimentos terapéuticos ambulatorios.

"Nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales está gravemente superpoblada, y hay de cuatro a cinco bebés compartiendo una sola incubadora", señaló la doctora Joanne Perry, médica del grupo, en un comunicado. "Esta es mi tercera vez en Gaza, y nunca he visto algo así. Las madres me piden comida para sus hijos, mujeres embarazadas que tienen seis meses de gestación a menudo no pesan más de 40 kilogramos (88 libras)".

El organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en Gaza dice que está permitiendo que entre suficiente comida y culpa a la ONU y a otros grupos de ayuda por no distribuirla rápidamente.

Arriesgando sus vidas por comida

Israel puso fin a un cese del fuego y renovó su ofensiva en marzo. Relajó un bloqueo de dos meses y medio en mayo, pero la ONU y los grupos de ayuda dicen que están teniendo problemas para distribuir ayuda humanitaria debido a las restricciones militares israelíes y un colapso del orden público que ha llevado a saqueos generalizados.

Un mecanismo de ayuda separado construido alrededor de un grupo estadounidense respaldado por Israel tiene a los palestinos corriendo un peligroso recorrido para llegar a sus sitios. Testigos y funcionarios de salud dicen que cientos han sido asesinados por disparos israelíes mientras se dirigían a los puntos de distribución a través de zonas militares prohibidas para los medios independientes.

El ejército ha reconocido que sus fuerzas realizaron disparos de advertencia a palestinos que, según ellos, se acercaron de manera sospechosa.

La Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Israel y Estados Unidos, niega que haya habido violencia en o alrededor de sus sitios. Pero dos de sus contratistas dijeron a The Associated Press que sus colegas han disparado munición real y granadas aturdidoras mientras los palestinos se apresuran por comida, acusaciones negadas por la fundación.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo el jueves que ha registrado 798 asesinatos cerca de sitios de ayuda en Gaza en poco más de un mes hasta el 7 de julio. Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina, dijo que 615 fueron asesinados "en las cercanías de los sitios de la fundación" y el resto en rutas de convoyes utilizadas por otros grupos de ayuda.

Un portavoz de la fundación, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las políticas del grupo, rechazó las "estadísticas falsas y engañosas", diciendo que la mayoría de las muertes estaban vinculadas a tiroteos cerca de convoyes de la ONU, que pasan por posiciones del ejército israelí y han sido atacados por bandas armadas y descargados por multitudes.

Israel ha acusado durante mucho tiempo a los organismos de la ONU de tener un sesgo en su contra.

No hay cese del fuego después de dos días de discusiones entre Trump y Netanyahu

Combatientes encabezados por Hamás mataron a unas 1200 personas en su ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel y tomaron a otras 251 como rehenes. Todavía tienen 50 rehenes, de los cuales se cree que menos de la mitad están vivos, después de que la mayoría de los demás fueron liberados en acuerdos de cese del fuego y de otro tipo.

La ofensiva de Israel ha matado a más de 57.000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que está bajo el gobierno de Hamás en Gaza, no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo. La ONU y otras organizaciones internacionales consideran sus cifras como las estadísticas más confiables sobre bajas de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está cerca de alcanzar otro acuerdo de cese del fuego que vería la liberación de más rehenes y potencialmente el fin de la guerra. Pero no hubo señales de un avance esta semana después de dos días de conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca.

El acuerdo emergente incluiría un cese del fuego de 60 días, la liberación de 10 rehenes y los cuerpos de 18 más, y una avalancha de ayuda en el territorio. Las dos partes también comenzarían negociaciones sobre un alto el fuego duradero.

Netanyahu ha dicho que no terminará la guerra sin el desarme total de Hamás, que se niega a deponer las armas mientras Israel ocupe tierras que los palestinos quieren para un futuro estado. Hamás ha dicho que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza.

Los periodistas de The Associated Press Bassem Mroue en Beirut y Julia Frankel en Jerusalén contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.