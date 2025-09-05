Padres de bebés nacidos por gestación subrogada y feministas convocan actos opuestos este sábado en Madrid

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Padres de bebés nacidos por gestación subrogada y feministas han convocado este sábado 6 de septiembre en Madrid actos opuestos sobre esta técnica de reproducción asistida. Por un lado, tendrá lugar en la capital el II Congreso Internacional de Gestación Subrogada, con el lema 'Escuchar para proteger'. Este acogerá un encuentro entre mujeres gestantes en procesos de gestación subrogada y jóvenes nacidas mediante esta práctica. También participarán expertas en Derecho, Antropología, Obstetricia y Psicología.

La Asociación Son Nuestros Hijos ha invitado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y a colectivos feministas, a asistir y participar para "que conozcan de primera mano la realidad de la gestación subrogada a través de las familias, adolescentes, mujeres gestantes, así como académicas, investigadoras y legisladoras que tomarán parte en la jornada". Fuentes del departamento de Redondo, han avanzado a Europa Press, que la ministra no acudirá al evento, ya que estará en Valladolid.

Según ha explicado Son Nuestros Hijos, el congreso pretende "derribar prejuicios y fomentar un debate informado sobre la gestación por sustitución", una práctica no permitida en España pero regulada en países como Irlanda, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, México o Grecia, entre otros, a los que acuden anualmente cientos de familias españolas. En este sentido, considera "necesario" que el Ministerio de Igualdad escuche tanto los testimonios de gestantes y adolescentes nacidos por gestación subrogada, así como las "evidencias científicas" de la mano de expertos para "que reconsidere su postura en torno a esta técnica de reproducción asistida".

La asociación de familias ha diseñado, de la mano de un grupo de expertos juristas, las bases jurídicas, éticas y sociales que permitirían regularizar y legalizar la gestación subrogada en España, dentro del marco jurídico actual y de una manera similar a la que esta técnica de reproducción asistida se ha regulado en otros países europeos recientemente. Por ello, cree que el Gobierno debe estar representado en el congreso.

Sin embargo, ha criticado que ministerios como el de Igualdad o el de Justicia hayan emitido testimonios o instrucciones que "dejan en completa situación de desprotección a los hijos e hijas nacidos por gestación subrogada". Asimismo, Son Nuestros Hijos ha denunciado "la campaña sostenida de estigmatización y desprecio" por parte del Gobierno, que "alimenta la desinformación y la propagación de bulos sobre la gestación subrogada", así como el "odio" hacia estas familias.

Son Nuestros Hijos organiza el congreso junto a la asociación de familias por gestación subrogada en Vizcaya, Gure Umeen Ametsak, y la Red Latina de Investigadores en Biotecnologías Reproductivas (REDLIBRE).

FEMINISTAS PEDIRÁN EN UNA MARCHA "CONTUNDENCIA" CONTRA LOS "VIENTRES DE ALQUILER"

Por su parte organizaciones feministas han convocado una concentración este sábado en Madrid para pedir "contundencia" contra los "vientres de alquiler". Así en una marcha que comenzará a las 12:00 horas en Callao y terminará en Sol y ataviadas con el traje que se popularizó en la serie de 'El Cuento de la Criada', expresarán su oposición al "alquiler de vientres" y denunciarán "los intentos de legalizar la explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres". Según ha señalado una de las portavoces de este encuentro, Marta Cárdaba, en declaraciones a Europa Press, un "ejército de mujeres", unas 200, marcharán por las calles madrileñas vestidas de rojo para pedir el cese de la publicidad de las agencias de gestación subrogada y la prohibición de esta práctica.

"Hay un abuso, se sortea la legalidad y de alguna manera se pretende normalizar esta cuestión como si fuera una simple técnica y consideramos que esto hay que pararlo, que hay que convencer a la opinión pública de que un embarazo es un proceso biológico completo y no es una técnica. Hay que convencer a la opinión pública de que no se pueden vulnerar los derechos de las mujeres", ha subrayado.

El Gobierno aprobó en abril una instrucción para prohibir el registro directo de menores nacidos por gestación subrogada. Así solo se puede formalizar la inscripción de los bebés siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación (la relación jurídica entre hijos y padres): por vínculo biológico o por adopción.

En cuanto a esta instrucción, Cárdaba ha admitido que añade "dificultad" pero que es "totalmente insuficiente". "Dejemos de hacernos trampas al solitario y hagamos de una vez una legislación contundente y más en un Gobierno donde, al menos públicamente la parte socialista y la ministra de Igualdad, que pertenece a esa parte socialista, se ha declarado públicamente en contra de los vientres de alquiler", ha agregado.

Respecto al Congreso sobre gestación subrogada, Cárdaba ha dicho que "no se puede dejar pasar" que "en un país donde no es legal esta práctica y donde el contrato es nulo se establezca un congreso, se siga planteando como que esto es simplemente una técnica y una práctica a legalizar y normalizar".

Entre las convocantes de la marcha feminista se encuentran la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Mujeres Proguesistas Retiro y Enclave Feminista. Además apoyan la concentración Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis y Apramp.