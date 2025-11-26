Padres de niños secuestrados en Nigeria dicen que el gobierno no les da información

PAPIRI, Nigeria (AP) — Varios padres de los más de 300 escolares secuestrados por hombres armados en el más reciente secuestro masivo ocurrido en Nigeria dijeron a The Associated Press que el gobierno no les ha informado nada sobre los esfuerzos de rescate, y el estrés ha sido tal que un padre murió de un ataque al corazón.

“Ningún funcionario del gobierno nos ha informado sobre el secuestro”, afirmó Emmanuel Ejeh, cuyo hijo de 12 años fue secuestrado en la escuela católica en el estado de Níger.

Ningún grupo armado ha reivindicado el secuestro de 303 niños realizado el viernes en la remota comunidad de Papiri, el más reciente de una serie de secuestros de alto perfil en busca de rescate. Cincuenta de los estudiantes han escapado desde entonces.

El aumento de secuestros masivos en escuelas se produce mientras el gobierno del presidente Donald Trump presiona a Nigeria para que actúe contra lo que califica como la persecución de cristianos en ese país, una afirmación que el gobierno de Nigeria niega. Estos secuestros habían disminuido en los últimos dos años.

Los expertos dicen que los musulmanes sufren tanto o más por los ataques de bandidos y milicianos vinculados a Al Qaeda o al grupo Estado Islámico.

El gobierno de Nigeria tiene pocas respuestas

Los padres se han reunido en el polvoriento recinto escolar en Papiri, intentando consolarse mutuamente. Ejeh dijo que su esposa se desmayó al enterarse de que su hijo había sido secuestrado.

“Es doloroso”, expresó Ejeh. “Mathew es un niño muy amable que sueña con convertirse en futbolista. Practica el fútbol día y noche”.

Dos padres de niños secuestrados han muerto, uno de un ataque al corazón, dijo el obispo de la diócesis de Kontagora, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, quien también dirige la escuela.

Un portavoz de la presidencia de Nigeria, Bayo Onanuga, no abordó directamente las acusaciones de los padres de no recibir información. Onanuga dijo a la AP el miércoles que el ejército presiona a los hombres armados para que liberen a los niños.

Las autoridades nigerianas señalaron que se han desplegado helicópteros y tropas terrestres. Personal militar interactuó con padres ansiosos esta semana.

El ataque ocurrió días después de que varios hombres armados secuestraran a 25 alumnas en el cercano estado de Kebbi. Todas han sido rescatadas, dijeron las autoridades nigerianas el martes. El miércoles, la policía dijo que las estudiantes se habían reunido con sus familias.

Un recuento de la AP muestra que al menos 1.799 estudiantes han sido secuestrados en una docena de los mayores ataques en Nigeria, a partir del secuestro de 276 niñas en la aldea de Chibok por militantes de Boko Haram, un ataque que provocó indignación mundial.

Algunos estudiantes escapan. Otros son rescatados. Algunos nunca vuelven.

Algunos estudiantes secuestrados tienen problemas de salud

Cuando Yohanna Yakubu, un pastor de la iglesia, escuchó que su hija Mercy formaba parte de los 12 maestros que también fueron secuestrados en el ataque de Papiri, corrió a la escuela. Otros padres angustiados ya estaban allí.

“Fui directamente a su habitación (en el dormitorio) y vi que la ventana estaba rota”, dijo Yakubu. Calificó de frustrante la falta de información por parte de las autoridades.

Estos días se sienta en silencio, con la preocupación reflejada en su rostro.

Los tres hijos de Danteni Mathew fueron secuestrados, pero uno de ellos escapó. Se preocupa por la salud de su hijo menor, que sigue desaparecido.

“Yahaya no estaba sano antes de su secuestro de la escuela, ya que todavía lucha contra la hepatitis C”, manifestó Mathew.

Se había prometido capacitación en seguridad escolar

Bajo el escrutinio internacional después del secuestro en masa de Chibok, el gobierno de Nigeria inició una Iniciativa de Escuelas Seguras con planes que incluían la participación de activos militares y la capacitación del personal para mejorar la seguridad en las escuelas. En algunos casos, hay soldados estacionados en escuelas consideradas vulnerables.

Hasta el momento, se ignora si la escuela de Papiri había recibido esa capacitación.

Activistas y otras personas afirman que se ha hecho poco.

UNICEF dijo el año pasado que solo el 37% de las escuelas en 10 estados del volátil norte de Nigeria tienen sistemas de alerta temprana para detectar amenazas.

“La realidad es que las vidas nigerianas no le importan al gobierno de Nigeria, y lo que le importa al gobierno de Nigeria es cómo se ven, por lo que están más enfocados en la propaganda”, dijo Aisha Yesufu, quien ayudó a fundar el movimiento Bring Back Our Girls después del secuestro de Chibok.

Analistas dicen que las bandas armadas se están expandiendo

Los analistas dicen que las bandas armadas a menudo atacan a las escuelas para cometer secuestros debido a la presión que ejercen sobre el gobierno para negociar rescates.

La nación de África Occidental lucha contra docenas de grupos armados que operan en comunidades remotas que cuentan con una limitada presencia gubernamental y de seguridad.

La crisis se ha vuelto más compleja a medida que grupos de otras partes de la vasta región del Sahel se han unido a las facciones de Boko Haram en su intento de establecer su presencia en el norte de Nigeria, dijo James Barnett, investigador del Instituto Hudson con sede en Estados Unidos.

“Los bandidos y los yihadistas pueden tener intereses similares para llevar a cabo este tipo de secuestros masivos”, afirmó.

Adetayo informó desde Lagos, Nigeria.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.