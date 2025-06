Padres de raza negra muestran su apoyo a sus hijos con autismo y su respaldo entre ellos

ATLANTA (AP) — Cuando al hijo menor de Tyrone Green se le diagnosticó autismo, su esposa estuvo preparada de inmediato para brindarle todo el apoyo que requería el niño de 3 años. Pero Green no sabía qué hacer: tenía preguntas sobre el futuro de su hijo y una abrumadora sensación de soledad, como si nadie, ni su esposa, ni sus amigos, entendieran por lo que pasaba.

“Mi esposa no podía entender por lo que estaba pasando como un padre de raza negra y todas estas esperanzas y sueños que tenía para mi hijo", declaró Green, quien vive en Michigan. "Ella no se sentía de la misma manera".

En 2021 se unió a un grupo de apoyo para padres negros y conoció a otros padres ansiosos por discutir los desafíos únicos que enfrentaban. Dos años más tarde lanzaron su propio podcast, llamado AutisHIM, como un lugar donde los padres de raza negra pueden hablar sobre los logros y contratiempos de tener un hijo autista.

Green es parte de un creciente número de padres de raza negra con hijos autistas que buscan una mayor notoriedad en la conversación nacional sobre el autismo a través de podcasts, organizaciones sin fines de lucro y cumbres que abordan específicamente su experiencia. Estos hombres dicen que no solo tienen la esperanza de ser considerados únicamente como los compañeros de las madres de hijos autistas, sino que también esperan ayudar a otros padres negros a aceptar el diagnóstico de sus hijos y no retrasar la ayuda que sus hijos necesitan.

El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la manera en que las personas se comunican, procesan información e interactúan con el mundo que las rodea. Según datos federales, desde 2020 ha habido una mayor prevalencia de trastorno del espectro autista entre los niños de raza negra en comparación con los blancos, un cambio que los expertos atribuyen principalmente a una mejor concienciación sobre el autismo en comunidades desatendidas.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. anunció recientemente planes para que el gobierno federal realice un amplio estudio sobre las causas del autismo, a pesar de que los investigadores han intentado resolver el problema desde hace décadas.

Ha dicho que el autismo es una "tragedia" que "destruye familias" y que algunas personas con autismo nunca tendrán un trabajo, pagarán impuestos o tendrán una cita. Pero muchas personas con autismo llevan vidas exitosas, sociales e independientes, por lo que una narrativa como la de Kennedy se vuelve peligrosa, aseguró Michael Hannon, profesor de asesoría en la Universidad Estatal de Montclair, quien estudia los aspectos sociales y emocionales del autismo entre los padres de raza negra. La manera en que Kennedy se refiere al autismo "literalmente puede disminuir la esperanza para cualquier padre o figura paterna o familia”, dijo Hannon. Pero los grupos de apoyo para hombres negros que tienen hijos con autismo son una buena manera de lograr que los padres se involucren con sus emociones, destacó Hannon. “El desafío es convencer a las personas de (hablar abierta y honestamente), porque no es usual hacerlo, no sólo entre los hombres negros, sino entre las personas en general”, dijo, agregando que la gente podría pensar que es un reflejo de su capacidad para ser padres. Evan Polk dijo que una gran parte de navegar el diagnóstico de su hija de 13 años fue aprender a lidiar con emociones que no se reducen simplemente a "feliz y enojado". Al principio, era muy protector. “Me convertí en un padre helicóptero”, dijo Polk, quien hace unos meses lanzó AuSome Kicks, una organización sin fines de lucro de terapia artística para niños autistas cerca de Filadelfia. “No quería que nadie ni nada le causara ningún daño en absoluto. Cuando me enteré que era autista, salía con rodilleras y coderas y parecía una loca”. Dijo que más tarde le enseñó a su familia a ser más pacientes con su hija, en lugar de los estilos de crianza tradicional de ser firmes con la esperanza de que ella se alinee. El doctor Berry Pierre dijo que en un principio estaba al margen del equipo de apoyo de su hija autista mientras su esposa, Maria Davis-Pierre, hacía la mayor parte. La pareja de Florida fundó Autism in Black y durante los primeros cinco años, dijo que la organización no adaptó un mensaje específicamente para los padres negros. “Ya sea en las escuelas, las reuniones del (plan de educación individual), sólo las madres estaban allí”, dijo Pierre. “Pero cuando comenzamos a tratar de profundizar y averiguar 'De acuerdo, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los hombres?' comenzamos a darnos cuenta de que muchos de ellos estarán allí”. Muchos padres negros, descubrió Pierre, estaban tan involucrados como las madres, y Pierre quería que más de ellos hablaran públicamente sobre el autismo. “Los padres están allí, pero sabemos que el público en general aún no se da cuenta de eso”, declaró Pierre. “Así que tratamos de servir como este motor para sacar a la luz lo que realmente está sucediendo. Los padres están allí, están atentos.

E incluso con este diagnóstico, se esfuerzan aún más”.

Algunos padres, como Nicholas Love en Carolina del Norte, dijeron que al principio dudaron en compartir abiertamente su viaje de criar a sus hijos con autismo por temor a que la gente no entendiera.

“Estuve muy reservado durante un tiempo al hablar sobre mis hijos, ambos en el espectro”, comentó Love, quien es director general de la agencia de marketing The Kulur Group.

Ahora, es un libro abierto sobre ellos, es empático cuando los empleados necesitan un poco más de tiempo para cubrir necesidades familiares urgentes y ha abogado para que los hombres reciban más días pagados para involucrarse con sus hijos.

“Llegué a un punto en el que acepté, 'bien, esta es mi realidad... necesito hacer lo que me corresponde para normalizar esto'", dijo Love.

Green dijo que si bien su podcast y plataformas como Autism in Black facilitan a los padres negros compartir sus historias sobre los éxitos y reveses de sus hijos, le gustaría ver “más grupos de apoyo, más podcasts, más conversaciones”.

“Veo a muchas mujeres negras haciendo lo suyo y lo aprecio mucho, pero creo que definitivamente debe haber más conversaciones sobre (la paternidad negra y el autismo) porque soy un hombre negro", dijo Green.

