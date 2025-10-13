Padres: Mike Shildt anuncia su retiro como mánager de San Diego tras dos temporadas al mando

SAN DIEGO (AP) — Mike Shildt se retira después de dos temporadas como mánager de los Padres de San Diego.

Los Padres confirmaron el lunes la decisión de Shildt, de 57 años. En una carta al diario San Diego Union-Tribune, Shildt expresó que se retira porque "el desgaste de la temporada de béisbol ha tenido un impacto severo en mí mental, física y emocionalmente".

Shildt enhebró una marca de 183-141 y llevó a San Diego a dos apariciones en postemporada durante su breve mandato. Los Padres ganaron 90 juegos esta temporada y terminaron segundos en la División Oeste de la Liga Nacional antes de ser eliminados por los Cachorros de Chicago a principios de este mes en una tensa serie de playoffs de comodines que se definió al máximo de tres juegos.

El gerente general de los Padres, A.J. Preller, emitió un comunicado elogiando a Shildt.

“Su dedicación y pasión por el juego de béisbol dejarán un impacto en nuestra organización, y le deseamos lo mejor en su próximo capítulo”, manifestó Preller.

Antes de unirse a la organización de los Padres a principios de 2022 como coach de desarrollo de jugadores, Shildt fue el piloto de los Cardenales de San Luis de 2018 a 2021, manteniendo un balance positivo de victorias y derrotas en cada una de sus tres temporadas completas. Fue nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional en 2019 después de llevar a los Cardenales a 91 victorias y al título de la División Central.

