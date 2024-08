Padres, profesores y alumnos coinciden: la enseñanza individualizada es la mejor opción

Los ángeles--(business wire)--ago. 9, 2024--

¿Puede la mano de obra del mañana educarse eficazmente con el modelo escolar de ayer? Si se pregunta a profesores, padres y alumnos, la respuesta es un rotundo no, según las encuestas realizadas por One Poll 1 y Talker Research 2 en nombre de los centros de enseñanza secundaria Learn4Life con motivo del Mes del Aprendizaje Personalizado en agosto.

El 65% de los estudiantes de bachillerato encuestados afirma que le hubiera gustado dedicar más tiempo a aprender sobre temas que le apasionan. Dar tiempo a los estudiantes para que se dediquen a lo que más les interesa contribuye al compromiso general y puede preparar mejor a los estudiantes para los distintos caminos que van a seguir después de la graduación. Este es un tema muy importante, ya que solo el 22% de los recién graduados se sienten "muy preparados" para su siguiente paso, después de la graduación.

Los padres también están de acuerdo: menos de la mitad de los padres encuestados (43%) creen que sus hijos están preparados para el "mundo real" después de terminar el bachillerato. Tal vez por eso solo la mitad de los recién graduados de secundaria tienen previsto asistir a una universidad o centro de enseñanza superior de cuatro años.

El 86% de los profesores encuestados cree en el aprendizaje personalizado, y el 27% opina que debería empezar en el secundario. El modelo de aula tradicional parece requerir un cambio, ya que la mayoría (67%) prefiere tener menos de 20 alumnos y el 51% se siente inseguro sobre su capacidad para influir en el rendimiento de sus alumnos en un entorno tradicional de aula con grupos grandes.

Learn4Life, una red de más de 80 institutos públicos, desarrolló hace 22 años un modelo de enseñanza que hace hincapié en la instrucción individualizada, combinada con un horario flexible, prácticas con capacidad de recuperación ante los traumas y formación en habilidades laborales.

"La mayoría de los alumnos que acuden a nosotros están atrasados en créditos porque no tuvieron éxito en su anterior escuela. No todos prosperan en un aula grande escuchando a un profesor dar una conferencia", explicó la superintendenta, Shellie Hanes. "En primer lugar, hacemos una evaluación exhaustiva para determinar cuál es su estilo de aprendizaje, dónde necesitan ayuda y si su objetivo es graduarse antes, ponerse al día, ir a la universidad o entrar en la mano de obra cualificada después de la escuela secundaria. Luego elaboramos con ellos un plan de aprendizaje".

Agosto es el Mes del Aprendizaje Personalizado, para promover el cambio en la estructura de nuestras aulas y fomentar más la colaboración y la enseñanza individualizada con los alumnos.

Si los colegios incorporan el aprendizaje personalizado, el 52% de los profesores cree que aportará beneficios como atención individualizada y adaptaciones para satisfacer las necesidades de los alumnos, mientras que el 47% cree que creará una experiencia de aprendizaje más atractiva e interactiva.

"Cuanto más adaptamos lo que enseñamos y cómo lo enseñamos a cada alumno, más aprende", añadió Hanes. "Y esto es así independientemente del nivel del alumno, desde los superdotados hasta los que tienen necesidades especiales. Podemos conseguirlo en cualquier aula".

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de institutos públicos sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 59.000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá del instituto. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

