Pagán asombra y se cuelga el oro en 5.000 metros de los Centroamericanos

San salvador (ap) — apenas a comienzos de este año héctor pagán comenzó a destacarse en el atletismo puertorriqueño, al arrasar con las preseas en las justas universitarias de la isla. entrevistado entonces por los medios locales, manifestó su deseo de cursar una maestría en finanzas.

Es probable que tenga vocación. El martes demostró que lo suyo es el oro.

El joven de 21 años asombró a sus rivales y al público en la capital salvadoreña, al obtener el oro en los 5.000 metros. Como un militar que saluda, se llevó una mano a la frente justo cuando cruzaba la meta y agradeció los vítores de un grupo de coterráneos que coreaban en el graderío: “¡Pa' que tú lo sepas!”.

Pagán logró el triunfo con la estrategia y el aplomo propios de un ateta más experimentado, en una carrera que comenzó liderada por el costarricense Daniel Johanning, quien terminó desfondado en el último puesto, sólo por delante de Fernando Martínez, aquejado por una dolencia que le impidió concluir.

Al mediar la competición en el Estadio Jorge “Mágico” González, Pagán se colocó justo detrás de otro mexicano, Diego García, quien lideró por un par de vueltas. Cuando sonó la campana, el boricua apretó el paso y se llevó la carrera con un tiempo de 14 minutos, 7,17 segundos. García arribó en 14:11,12 y obtuvo la plata, mientras que el bronce quedó en manos del colombiano Carlos Sanmartín, con un registro de 14:14,08.

“Y me salió, me salió como la quería. Cuando siguieron aumentando el paso progresivamente, pues así seguimos”, contó el triunfador. “Se iba quedando el grupo.... A la última vuelta decidí irme al frente y creí que a lo mejor lo conseguía, y así fue... espero no haberlos defraudado".

De ninguna manera. Hubo sorpresa en San Salvador y fiesta en Barranquitas, una localidad de menos de 30.000 habitantes.

“Es un pueblo muy precioso, montañoso y de verdad hay gente muy buena y de ahí salí yo", comentó sonriente. "Y qué bueno que haya podido dar alegría al pueblo”.

AP