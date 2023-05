Page pide respeto a la clase política nacional y demanda que se permita hacer campaña municipal y autonómica

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido a las recientes polémicas en torno a la presencia del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en el acto del Dos de Mayo, y al plante de Vox en el Congreso de los Diputados al presidente de Colombia, Gustavo Petro, considerando que lo que ocurre en la política a nivel nacional "se está convirtiendo en un problema para la convivencia en España" y afirmando que el nivel "está bajo mínimos".

Así lo ha dicho este jueves García-Page en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que lo que ocurre en la política en Madrid "es como otro planeta" y ha aprovechado para ligarlo a la campaña electoral municipal y autonómica, pidiendo respeto para este proceso electoral.

"Como español tengo una cierta preocupación. Me gustaría pedir a la clase política en Madrid que haya un poco de respeto, que nos dejen hacer campaña municipal y autonómica. La neurosis de la M-30 no es lo que pasa en España. A ver si alguien va a tener en cuenta que la gente tenemos que bailar las cosas a veces listas y otras muy tontas de lo que pasa en Madrid", ha abundado.

No obstante, García-Page se ha querido pronunciar sobre ambas polémicas, comentando, en torno a la referida a Félix Bolaños, que habría que valorar "el tipo de acto", ya que este era un desfile militar y por lo tanto "los protocolos de las Fuerzas Armadas son distintos que el resto". "A mí me ha antecedido un general, que no es un cargo civil", ha comentado.

En cualquier caso, ha pedido que no se haga partícipe a la sociedad de este tipo de conflictos. "Hay problemas que hay que ahorrárselos a la gente, pero están a la orden del día. No hay que convertirlo en un problema social", ha enfatizado.

Vox y gustavo petro

De otro lado, en lo que se refiere al plante de Vox en el Congreso de los Diputados al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha considerado que el partido liderado por Santiago Abascal "toma decisiones en función de quiénes son amigos suyos o con quienes simpatizan", haciendo hincapié en que "a las instituciones hay que respetarlas" y Petro es "el presidente elegido democráticamente" en el país iberoamericano.

García-Page ha querido, en todo caso, destacar el "cumplimiento a ultranza" de Felipe VI de su labor de "templar y recibir con honores y mucha cortesía" a Petro, afirmando que con esta acción lo que ha hecho España es "ganar crédito internacional y en Colombia".

Europa Press