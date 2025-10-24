LA NACION

Pagos a proveedores de mexicana Pemex se normalizarán en 2026, dice director general

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - Los pagos a los proveedores de la petrolera mexicana Pemex, que por retrasos en su ejecución han llegado a afectar la operación de la empresa, se normalizarán en 2026, dijo el viernes el director de la estatal, Víctor Rodríguez.

Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, carga desde hace tiempo con abultados pasivos a sus proveedores, lo que se ha sumado a una también elevada deuda financiera.

“En 2026 se va a pagar conforme a los contratos, ya de manera normal”, señaló el funcionario durante una comparecencia ante diputados.

(Reporte de Adriana Barrera)

