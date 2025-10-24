Pagos a proveedores de mexicana Pemex se normalizarán en 2026, dice director general
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - Los pagos a los proveedores de la petrolera mexicana Pemex, que por retrasos en su ejecución han llegado a afectar la operación de la empresa, se normalizarán en 2026, dijo el viernes el director de la estatal, Víctor Rodríguez.
Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, carga desde hace tiempo con abultados pasivos a sus proveedores, lo que se ha sumado a una también elevada deuda financiera.
“En 2026 se va a pagar conforme a los contratos, ya de manera normal”, señaló el funcionario durante una comparecencia ante diputados.
(Reporte de Adriana Barrera)
Otras noticias de México
Más leídas
- 1
Financial Times: “Lo que está ocurriendo es una forma descarada de imperialismo financiero”
- 2
Donald Trump rompe las negociaciones comerciales con Canadá por un anuncio en su contra con la voz de Ronald Reagan
- 3
¿Vuelve el “Zar del Juego”? Cristóbal López quiere recuperar sus acciones en Casino Club e Inverclub
- 4
Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico