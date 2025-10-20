Paiporta (Valencia) conmemora el primer aniversario de la dana con un homenaje colectivo durante dos semanas

VALÈNCIA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha organizado una programación especial para recordar el primer aniversario de la dana sucedida el 29 de octubre de 2024 con un conjunto de actos que ponen en valor la fortaleza del pueblo y rinden homenaje a las víctimas, a la ciudadanía y a quienes trabajaron sin descanso durante la emergencia.

La programación conmemorativa se extenderá durante dos semanas e incluirá exposiciones, conciertos, testimonios vecinales y actos de homenaje a la ciudadanía y a las personas que trabajaron incansablemente durante la emergencia, detalla el consistorio.

El próximo jueves 24, a las 19 horas, se inaugurará en el Museu de la Rajoleria la exposición fotográfica 'La DANA en Paiporta', que reúne una selección de imágenes que muestran tanto el impacto de las inundaciones como la capacidad de respuesta y resiliencia de la población en los meses posteriores.

El sábado 25, a las 20 horas en la plaza Cervantes, tendrá lugar un concierto extraordinario en homenaje a las víctimas, en el que la Banda Primitiva y la Unión Musical de Paiporta unirán sus formaciones. Durante el concierto se estrenará la obra 'El resurgiment d'un poble' compuesta por el músico paiportino Eduardo Betes.

El lunes 27, el Museu de la Rajoleria acogerá una sesión de testimonios de vecinos y vecinas que vivieron la dana y que también fueron testigos de la histórica riada de 1957, ofreciendo una perspectiva humana y emotiva sobre el impacto de las emergencias que ha vivido Paiporta a lo largo de su historia. A continuación habrá una actuación musical a piano.

Finalmente, el 2 de noviembre se celebrará el acto institucional de reconocimientos y homenajes a la ciudadanía, voluntariado y diferentes servicios de emergencia que trabajaron sin descanso durante la crisis. Será un momento de gratitud colectiva y de puesta en valor del esfuerzo comunitario.

"Este aniversario es un momento para recordar a las víctimas con respeto y para rendir homenaje a todas las personas que, con su trabajo y solidaridad, ayudaron a levantar el pueblo en los momentos más difíciles. La dana marcó nuestra historia reciente y queremos mantener viva la memoria colectiva", expresa el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar.

Como concejala de Cultura, Esther Torrijos subraya que "la cultura tiene un papel fundamental en la construcción de la memoria común. Por eso hemos preparado un programa que combina el recuerdo con la expresión artística y la participación ciudadana. Queremos que estos actos sirvan también para mirar hacia adelante, con orgullo de pueblo".

VIGILIA Y LUTO OFICIAL

Coincidiendo con la fecha de la dana, el 29 de octubre, a las 19 horas se celebrará una vigilia en memoria de las víctimas en la explanada del Ayuntamiento de Paiporta. Este acto incluirá tres minutos de silencio, la lectura de un texto, la interpretación de un cuarteto de cuerda a cargo de la Unió Musical y la colocación de velas como símbolo de duelo y respeto.