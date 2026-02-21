Países árabes condenan dichos de embajador de EEUU sobre derecho de Israel en Oriente Medio

Países árabes condenaron este sábado las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien pareció sugerir en una entrevista que Israel tenía derechos bíblicos sobre una vasta franja de Oriente Medio.

Huckabee, un exministro bautista y ferviente aliado e Israel, hizo las declaraciones en el pódcast del periodista estadounidense de extrema derecha, Tucker Carlson, quien además es crítico de Israel.

En un episodio emitido el viernes, Carlson presionó a Huckabee sobre el significado de un versículo bíblico que a veces se interpreta como que Israel tiene derecho a la tierra entre el río Nilo en Egipto y el Éufrates en Siria e Irak.

En respuesta, Huckabee dijo: "Estaría bien si se quedaran con todo".

Sin embargo, cuando le insistió, Huckabee dijo que Israel "no está pidiendo quedarse con todo eso", y añadió: "Fue en cierto modo una declaración hiperbólica".

Varios países árabes condenaron al diplomático estadounidense.

Arabia Saudita describió sus palabras como "imprudentes" e "irresponsables", mientras que Jordania dijo que eran "un atentado contra la soberanía de los países de la región".

Kuwait lo calificó de "flagrante violación de los principios del derecho internacional", mientras que Omán afirmó que los comentarios "amenazaban las perspectivas de paz" y la estabilidad en la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto reafirmó "que Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado ni sobre ninguna otra tierra árabe".

La Autoridad Palestina afirmó en X que las palabras de Huckabee "contradicen el rechazo del presidente estadounidense Donald Trump a que (Israel) se anexe Cisjordania".

El sábado, Huckabee publicó dos mensajes en X aclarando aún más su postura sobre otros temas mencionados en la entrevista, pero no abordó su comentario sobre el versículo bíblico.