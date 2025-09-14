Países árabes e islámicos arropan a Qatar tras la "agresión" israelí

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulramán al Thani, ha abierto este domingo durante la previa de la cumbre de emergencia de países árabes e islámicos celebrada en Doha, donde el pasado martes Israel mató a varios miembros de Hamás, y ha advertido del "peligroso precedente" que supone esta "agresión".

"Nuestra política se basa en la firme convicción de que una paz justa, integral y duradera es una opción estratégica. Desde este punto de vista declaramos que las lamentables y bárbaras acciones de Israel no nos disuadirán de seguir con nuestros sinceros esfuerzos conjuntos con Egipto y Estados Unidos para poner fin a esta injusta guerra en la Franja de Gaza", ha afirmado Al Thani.

Al Thani, quien ejerce además como ministro de Asuntos Exteriores, ha abierto la reunión de dos días de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica con una intervención en la que ha advertido de que "nadie es inmune a los excesos" de Israel y ha abogado por "enfrentarse con la fuerza" a los mismos.

El "terrorismo de Estado" israelí es resultado del "extremismo del Gobierno israelí", ha resaltado Al Thani, que ha pedido a la comunidad internacional "castigar" a Israel por sus "crímenes" y por incumplir las normas diplomáticas y del Derecho Internacional.

Para Al Thani, este ataque no fue contra un lugar concreto, "sino contra el principio de mediación como tal". "Es una agresión que solo perjudica el proceso de negociación", ha denunciado.

Mientras, el Movimiento de Resistencia Islámico ha publicado una declaración en la que destaca que sus dirigentes "no deben ser objetivos militares" porque se trata de un "movimiento de liberación nacional" del pueblo palestino.

Asimismo, insta a los países reunidos en Doha a "presionar para que cese la agresión y el genocidio" tanto en Gaza como en Cisjordania.

El grupo ha resaltado que el ataque se produjo cuando el equipo negociador de Hamás acababa de recibir una "nueva propuesta de alto el fuego" y estaba reunida para debatirla y responder a la misma, ha explicado.

Este domingo ha circulado el borrador de declaración final que podría ser aprobado el lunes por los ministros de Exteriores árabes e islámicos, un texto en el que se rechaza las "amenazas" y el "brutal", "cobarde" e "ilegal" ataque israelí en Doha, así como "el genocidio, la limpieza étnica, la hambruna impuesta, el bloqueo y la expansión de los asentamientos" isarelíes.

"Todo ello socava las opciones de lograr la paz y una coexistencia pacífica en la región y amenazan todo lo que se ha avanzado para el establecimiento de relaciones normalizadas con Israel", indica el documento.

Recuerdan además que esta "agresión" se produce en "territorio de Qatar, un país que ejerce una labor clave de mediación para intentar lograr un alto el fuego, el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes y prisioneros", lo que supone una "escalada peligrosa".

Elogian asimismo la respuesta "civilizada, sabia y responsable" de Qatar ante este ataque "traicionero". Los ministros de Exteriores árabes e islámicos están convocados este lunes para la cumbre de urgencia, aunque muchos de los representantes de estos países están desde el sábado en la capital qatarí. La cumbre se ha convocado tras la muerte el pasado martes de seis personas en la sede de la delegación de Hamas en Doha. Al menos uno de los fallecidos era un militar qatarí.