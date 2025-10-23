Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Más de una decena de países árabes e islámicos han condenado "enérgicamente" este jueves la aprobación en primera lectura por parte del Parlamento de Israel de un proyecto de ley sobre la anexión de Cisjordania, que ha provocado críticas tanto de la Autoridad Palestina y Hamás, como de miembros de la Administración de Donald Trump.

Un total de 14 países, incluyendo Arabia Saudí, Jordania o Turquía, han destacado que estos proyectos de ley constituyen una "flagrante violación del Derecho Internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", así como los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según reza un comunicado conjunto firmado también por la Liga de Estados Árabes y la Organización para la Cooperación Islámica.

Así, han "advertido contra la continuación de las políticas y prácticas unilaterales e ilegales de Israel" y han "exhortado a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades legales y morales, a obligar a Israel a cesar su peligrosa escalada y sus medidas ilegales en el territorio palestino ocupado, y a defender los derechos legítimos del pueblo palestino a establecer su Estado (...) como única vía para lograr la paz justa y amplia que garantice la seguridad y la estabilidad de la región".

También han aplaudido la opinión consultiva emitida en la víspera por la CIJ sobre las obligaciones de Israel respecto del suministro de ayuda humanitaria a la población palestina en la Franja de Gaza, incluido a través de Naciones Unidas, en particular la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

Por su parte, el presidente estadounidense ha afirmado que "Israel no va a hacer nada con Cisjordania": "No os preocupéis", ha dicho en declaraciones a la prensa durante una reunión de su gabinete. "Israel lo está haciendo muy bien. No van a hacer nada con (Cisjordania)", ha asegurado durante su intervención.