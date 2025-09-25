Países árabes y musulmanes advierten a Trump de peligros de anexión israelí de Cisjordania

NACIONES UNIDAS, 25 sep (Reuters) -

Los países árabes y musulmanes dejaron claro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los peligros de una anexión israelí de Cisjordania, dijo el jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí.

"Algunos países dejaron muy claro al presidente el peligro de la anexión de cualquier tipo en Cisjordania y el riesgo que supone no solo para el potencial de paz en Gaza, sino también para cualquier paz sostenible en absoluto. Y estoy seguro de que el presidente Trump entendió la posición de los países árabes y musulmanes", dijo el príncipe Faisal bin Farhan Al-Saud a periodistas en Naciones Unidas. (Reporte de Michelle Nichols; edición en español de Javier López de Lérida)