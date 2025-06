Países Bajos aplasta a Malta, Polonia se complica sin Lewandowski

Países Bajos se paseó con un triunfo 8-0 ante Malta en su partido de este martes en la fase de clasificación europea al Mundial 2026, mientras que Polonia, sin el atacante Robert Lewandowski y en pleno conflicto interno, se complicó al perder 2-1 en Finlandia.

Los dos partidos corresponden al mismo grupo, el G, en el que los finlandeses son líderes con 7 puntos, seguidos de Países Bajos y Polonia, ambos con 6.

Pero los neerlandeses solo han disputado dos partidos, ambos con victoria, mientras que Finlandia tiene ya cuatro duelos jugados y Polonia tres, por lo que la Oranje parece en una situación muy favorable para tomar próximamente los mandos de la clasificación.

Por el momento, Memphis Depay, jugador del Corinthians brasileño, le guio a la victoria en Groningen, con un doblete tempranero (9 de penal, 16), antes de los tantos de Virgil Van Dijk (20), Xavi Simons (61), Donyell Malen (74, 80), Noa Lang (78) y Micky Van de Ven (90+2).

Por su parte, Polonia resbaló 2-1 en su visita a Finlandia, que hizo valer los tantos de Joel Pohjanpalo (31 de penal) y Benjamin Källman (64), antes de que Jakub Kiwior (69) acortara para los visitantes en Helsinki.

Los polacos no pudieron evitar la derrota, en este primer partido desde que su estrella Robert Lewandowski (158 veces internacional), ausente de esta convocatoria de junio, anunciara el fin de semana que no regresará al equipo nacional mientras siga el actual seleccionador, Michal Probierz, con el que está en conflicto.

Austria toma posiciones

En el grupo H, Austria sumó su segunda victoria en otros tantos partidos en esta fase de clasificación.

Tres días después de ganar a Rumanía (2-1), los austríacos cumplieron como visitantes con un 4-0 sobre San Marino, con un doblete de Marko Arnautovic.

Con 6 puntos, Austria es segunda de su grupo a tres puntos de Bosnia-Herzegovina, que tiene un pleno de tres victorias y que este martes no jugó en las eliminatorias europeas. En su lugar disputó un amistoso que perdió 2-1 en Eslovenia. Rumanía, por su parte, reaccionó con una victoria 2-0 sobre Chipre y es tercera del grupo, con 6 puntos pero ya cuatro partidos disputados. Albania no aprovecha El otro grupo en el que hubo actividad este martes fue el K, donde el favorito Inglaterra no jugó y disputó un amistoso en Nottingham en el que perdió 3-1 ante Senegal, en la que fue la primera derrota de la ‘era Tuchel’. Harry Kane adelantó a los ingleses en ese partido, pero los visitantes remontaron con tantos de Ismaïla Sarr (40), Habib Diarra (62) y Cheikh Sabaly (90+3). En ausencia de los líderes ingleses en la batalla del grupo, Albania (2ª, 5 puntos) no aprovechó y solo pudo empatar 1-1 en Letonia (4º, 4), con lo que solo pudo aproximarse a cuatro puntos del primer puesto de los ‘Three Lions’. Serbia, con dos partidos jugados menos que los albaneses, es tercero con 4 puntos tras sumar este martes su primera victoria, un 3-0 sobre Andorra, después del empate a cero del sábado en Tirana. dr/ag