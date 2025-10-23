Países Bajos arrasa en las primeras finales del Mundial de Ciclismo en pista

Países Bajos arrasó en las tres finales, de velocidad por equipos y scratch, que se disputaron este miércoles en la primera jornada del Mundial de Ciclismo de pista en Santiago de Chile.

El campeón olímpico Harrie Lavreysen, pedalista más laureado de la competición, agrandó su leyenda al sumar su título número 17 en mundiales.

Junto a sus compañeros, Jeffrey Hoogland y Roy Van den Berg, venció con un tiempo de 41.691 segundos a Gran Bretaña (42.060) en la final de velocidad por equipos masculinos.

Australia se quedó con el bronce al parar el reloj en los 42.611 segundos.

Los representantes de Países Bajos también hicieron lo propio en la prueba femenina de velocidad, donde Kimberly Kalee, Hetty Van de Wouw y Steffie Van der Peet derrotaron con una marca de 45.743 segundos a Gran Bretaña (46.003).

Australia volvió a repetir podio con un tiempo de 46.773.

Más temprano, la neerlandesa Lorena Wiebes se coronó campeona del mundo de la prueba de scratch, una disciplina no olímpica.

Wiebes, de 26 años, completó la carrera de 10 kilómetros en 11:58 minutos, superando a la danesa Amalie Dideriksen (2ª), medallista olímpica en los Juegos de Tokio 2020.

La joven neozelandesa Prudence Fowler, de 22 años, se quedó con el bronce y firmó su primer podio mundialista en este torneo que se disputa en el Velódromo de Peñalolén, en las faldas de la Cordillera de los Andes.

La europea logró así su segundo oro consecutivo en esta prueba, tras el logrado en el pasado campeonato mundial, celebrado en Ballerup, Dinamarca, en 2024.

"Estoy muy contenta de haber podido volver a ganar por segundo año consecutivo. Tuve que seguir creyendo en mí misma hasta los últimos metros", aseguró Wiebes a periodistas.

La bicampeona consideró el campeonato mundial como un ensayo para los próximos Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en Los Ángeles en 2028.

-- Resultados de la primera jornada

- Mujeres:

. Velocidad por equipos

1. Países Bajos (Kalee, Van de Wouw, Van der Peet) 45.743

2. Gran Bretaña 46.003

3. Australia 46.773

. Scratch 10 km

1. Lorena Wiebes (NED)

2. Amalie Dideriksen (DEN)

3. Prudence Fowler (NZL)

- Hombres:

. Velocidad por equipos

1. Países Bajos (Hoogland, Lavreysen, Van den Berg) 41.691

2. Gran Bretaña 42.060

3. Australia 42.611

