Países Bajos convoca al embajador iraní por los ataques

ÁMSTERDAM, 4 mar (Reuters) - El Gobierno de los Países Bajos convocó el miércoles al embajador de Irán por los ataques del Medio Oriente contra otras naciones del Golfo Pérsico y la región en general, informó el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen.

"Esta tarde, he convocado al embajador iraní para presentar una protesta formal contra los continuos ataques con drones y misiles contra los países del Golfo y la región en general, incluidos Chipre y Turquía", declaró Berendsen en X.

La embajada iraní en La Haya no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

(Reporte de Charlotte Van Campenhout; edición de Sharon Singleton; edición en español de Raúl Cortés Fernández)