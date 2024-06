Países bajos debe imitar a austria y ser agresiva en la eurocopa

Por Mark Gleeson

HAMBURGO, Alemania, 26 jun (Reuters) - Si Países Bajos quiere conseguir algo en la Eurocopa, tendrá que seguir el ejemplo de su rival, Austria, ahora que ha pasado a la fase de eliminatorias.

Los neerlandeses tenían muchas esperanzas puestas en el torneo de Alemania, pero se dieron un baño de realidad cuando Austria les derrotó por 3-2 en Berlín el martes y los condenó al tercer puesto del Grupo D.

Con cuatro puntos en los dos primeros partidos, los neerlandeses ya se habían asegurado el pase, pero ahora llegan a octavos de final como uno de los "perdedores afortunados", en lugar de como un equipo que llega a la etapa final del torneo con confianza.

"Se trata del planteamiento del partido, de cómo se juega sin el balón y nuestra presión simplemente tiene que mejorar", dijo el máximo goleador, Memphis Depay, uno de los numerosos jugadores neerlandeses críticos con la actuación del equipo tras la derrota.

"Austria fue agresiva, ¿por qué nosotros no lo fuimos tanto? A veces no estábamos en buenas posiciones, lo que significaba que no podíamos entrar en el partido. Entonces parecíamos pasivos y no queremos eso. Tenemos un equipo que quiere presionar. Igual que Austria quiere y ha hecho. Tenemos las cualidades", insistió.

La inesperada derrota provocó un chaparrón de críticas por parte de medios y aficionados, la mayoría de ellas sobre la tibieza del equipo.

"Me pareció dramático, increíblemente malo. Incluso lo pasaríamos mal contra un gran club aficionado, sobre todo si juegas así y regalas tantos espacios", dijo el exinternacional Rafael van der Vaart, cuyos contundentes análisis le convierten en una personalidad popular en la televisión neerlandesa.

Irritación

"Si no estás en una buena posición defensiva, no cubres, no eres agresivo y entregas el balón al rival, entonces es una mala actuación", coincidió el técnico Ronald Koeman.

Koeman se mostró irritado casi desde el principio con la actuación de su equipo y tomó la drástica medida de retirar al centrocampista defensivo Joey Veerman a los 35 minutos.

"Pensé que había que hacer algo. Está regalando balones, eso es inexplicable, ya que el pase suele ser su cualidad", explicó Koeman.

No hubo mucha compasión para el jugador de 25 años, clave en el gran éxito del PSV Eindhoven en la liga neerlandesa.

"Un jugador sabe cuándo se acaba el campeonato para él. Tuvo dos oportunidades (para jugar con la selección) y no las aprovechó. Entonces tiene que ir al final de la cola, así es como funciona", añadió el habitual comentarista de la televisión neerlandesa Pierre van Hooijdonk. (Edición de Toby Chopra; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters