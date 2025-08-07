Países Bajos descarta por ahora reconocer un Estado palestino

AMSTERDAM, 7 ago (Reuters) - El Gobierno neerlandés descartó el jueves reconocer por ahora un Estado palestino a pesar de la creciente preocupación pública por Gaza, pero dijo que las acciones de Israel en el territorio devastado por la guerra estaban erosionando su propia seguridad.

La postura de los Países Bajos contrasta con la de algunos aliados de la OTAN, especialmente Francia, que ha dicho que reconocerá el Estado palestino en septiembre.

Reino Unido también lo hará a menos que Israel tome medidas para aliviar el sufrimiento en Gaza, donde se está extendiendo el hambre, y acuerde un alto el fuego.

"Países Bajos no tiene previsto reconocer un Estado palestino en este momento", dijo el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, en un debate parlamentario de urgencia sobre Gaza, después de que los legisladores volvieron de sus vacaciones de verano.

Veldkamp también rechazó los llamamientos a detener las importaciones de armas de Israel, afirmando que su país da prioridad a las adquisiciones nacionales y de la UE antes que a las de terceros países.

Sin embargo, afirmó que Países Bajos ya había tomado "medidas significativas", como la prohibición de viajar a dos ministros israelíes: "Esta guerra ha dejado de ser una guerra justa y ahora está conduciendo a la erosión de la propia seguridad e identidad de Israel".

En el exterior del edificio del Parlamento de La Haya, unos 250 manifestantes propalestinos exigieron una acción más contundente. Medios de comunicación locales informaron de cánticos y pancartas pidiendo un alto el fuego inmediato y un aumento de la ayuda humanitaria. (Reporte de Charlotte van Campenhout, Edición de Gareth Jones. Editado en español por Natalia Ramos)