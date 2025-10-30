Países Bajos.- El partido de centroizquierda D66 encabeza las elecciones de Países Bajos, según sondeos a pie de urna

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El partido de centroizquierda Demócratas 66 (D66) encabeza las elecciones legislativas anticipadas que se han celebrado este miércoles en Países Bajos, superando contra todo pronóstico al ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, según sondeos a pie de urna.

De confirmarse los resultados, D66 pasaría de nueve a 27 escaños, mientras que PVV caería de 37 a 25 asientos. Otro de los grandes ganadores sería el partido de centroderecha Llamada Demócrata Cristiana (CDA), que pasaría de cinco a 19 legisladores, tal y como recoge la cadena pública de televisión NOS.

Aunque a los gubernamentales Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, liberal) y Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB, conservador) les ha pasado factura el haber formado parte de la coalición al perder apoyos, no han sido los mayores afectados. VVD solo perdería un escaño (de 24 a 23 asientos) y BBB cae de siete a cuatro.

Por su parte, la alianza del Partido del Trabajo y los Verdes del GroenLinks (GL/PvdA, socialdemócrata) pasaría de 25 a 20. Y la formación Respuesta Correcta 2021 (JA21, derecha), que tiene un diputado, conseguiría nueve. No obstante, el mayor perdedor de la noche ha sido el derechista Nuevo Contrato Social (NSC) que habría perdido todos los escaños --un total de 20-- que tenía en esta legislatura.

EUFORIA ENTRE LOS PARTIDARIOS DEL D66

Los simpatizantes de D66 han estallado en vítores al conocer la encuesta: "Es posible", han celebrado. Mientras, Wilders ha reconocido que su partido esperaba "un resultado diferente". "Somos más combativos que nunca y seguimos siendo el segundo partido, y quizás incluso el más grande, de Países Bajos", ha escrito en su perfil de la red social X.

Por su parte, el líder de GL/PvdA, el exvicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, ha anunciado su dimisión después de que los sondeos apunten a que su alianza quedará en cuarto lugar. "Estoy sumamente decepcionado con el resultado, porque luchamos muchísimo por él", ha lamentado durante un discurso.

"No logramos --yo no logré-- convencer a suficientes personas para que votaran por nosotros. Asumo toda la responsabilidad. Por eso, quiero ceder el testigo a la próxima generación. Cierro la puerta, sabiendo que hay un movimiento que seguirá luchan por unos Países Bajos fuertes, sociales y solidarios", ha expresado.