Países Bajos.- El partido de centroizquierda D66 y la ultraderecha de Wilders empatan en las elecciones de Países Bajos

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El partido de centroizquierda Demócratas 66 (D66) y el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders han quedado empatados a 26 escaños, más que ninguna otra formación, en las elecciones legislativas anticipadas que se han celebrado este miércoles en Países Bajos. Con casi el 97% del voto escrutado, D66 ha pasado de nueve a 26 escaños, mientras que PVV ha caído a la misma cifra desde los 37 logrados en los anteriores comicios. Mientras tanto, el partido de centroderecha Llamada Demócrata Cristiana (CDA) ha alcanzado 18 legisladores, frente a los cinco que tenía, según la proyección de la agencia nacional ANP recogida por la cadena pública NOS. Por otra parte, los gubernamentales Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, liberal) y Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB, conservador) han tenido resultados ligeramente peores tras la legislatura en el poder: el VVD ha obtenido 22 escaños, dos menos de los que tenía, mientras que el BBB ha perdido tres y se ha quedado en cuatro. También ha obtenido peores resultados la alianza del Partido del Trabajo y los Verdes del GroenLinks (GL/PvdA, socialdemócrata), pasando de 25 a 20 representantes. Con todo, ninguna de estas formaciones ha sido la peor parada: el derechista Nuevo Contrato Social (NSC) ha perdido todos los escaños --un total de 20-- que había logrado en los anteriores comicios. A su vez, la formación Respuesta Correcta 2021 (JA21, derecha), que tenía un diputado, ha conseguido nueve para la nueva Cámara de Representantes que completarán las formaciones FVD, con siete escaños; Partido Socialista, Unión Cristiana, Partido para los Animales, Partido Político Reformado y DENK, con tres legisladores cada uno, frente a los dos y uno de 50PLUS y Volt, respectivamente.

ALIVIADO CON EL EMPATE MIENTRAS EL D66 BUSCA SOCIOS

Estas últimas proyecciones han dado el empate al PVV y al D66, que en los primeros sondeos aventajaba a la formación de ultraderecha en dos escaños. En consecuencia, y tras conocer el igualado resultado, el ultraconservador Wilders ha subrayado en un breve mensaje en la red social X el ver al "PVV también en primer lugar", horas después de reconocer que su partido esperaba "un resultado diferente"

Por su parte, el líder de D66, Rob Jetten, ha celebrado en la misma plataforma que "han triunfado las fuerzas positivas". "Quiero trabajar para todos los holandeses, porque este es el país de todos nosotros", ha manifestado unas horas después de apuntar a VVD y CDA como opciones para una coalición de Gobierno, además de GL/PvdA, que ha calificado como "una opción muy lógica". Con todo, el líder de GL/PvdA, el exvicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, ha anunciado su dimisión después de que los sondeos apunten a que su alianza quedará en cuarto lugar, como han reflejado las últimas proyecciones.

“Estoy sumamente decepcionado con el resultado, porque luchamos muchísimo por él”, ha lamentado durante un discurso. “No logramos —yo no logré— convencer a suficientes personas para que votaran por nosotros. Asumo toda la responsabilidad. Por eso, quiero ceder el testigo a la próxima generación. Cierro la puerta, sabiendo que hay un movimiento que seguirá luchando por unos Países Bajos fuertes, sociales y solidarios”, ha expresado.