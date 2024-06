Países Bajos, el primero en acudir a las urnas para elegir a sus representantes europeos

Estonia y Lituania estrenan la carrera electoral con el voto anticipado

El partido ultraderechista de Geert Wilders está llamado a hacerse con la victoria

MADRID, 5 Jun. 2024 (Europa Press) -

Los neerlandeses darán este jueves el pistoletazo de salida oficial a las elecciones europeas, que se prolongarán hasta el domingo y que ya han comenzado con el voto anticipado en países como Estonia y Lituania.

Estos comicios, que llegan a medida que crece la desafección hacia las políticas europeas y en un contexto de mayor polarización interna, permitirán a Países Bajos optar por un total de 31 escaños --cinco más que en la cita electoral de 2019-- debido a la salida de Reino Unido del bloque comunitario.

Está previsto que sirvan para revalidar el poder de la recién creada coalición de ultraderecha, que será finalmente encabezada por Dick Schoof en calidad de primer ministro después de meses de estancamiento de las negociaciones para formar gobierno tras la victoria obtenida por el Partido de la Libertad (PVV) en las elecciones del pasado mes de noviembre.

Las últimas encuestas apuntan a una nueva victoria de la formación del polémico Geert Wilders, que podría hacerse con nueve escaños, por delante de los ocho de los socialdemócratas (PvdA) y los verdes de GroenLinks, seguidos por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), según los datos recabados por Ipsos. En las elecciones de 2019, el partido ultraderechista no obtuvo ni un solo escaño.

Por detrás se encuentran otros partidos como el recientemente fundado Nuevo Contrato Social (NSC), de Pieter Omtzigt, que junto al socio de coalición Movimiento Campesino Ciudadano (BBB) solo aportarían dos escaños a los populares europeos en la Eurocámara.

El PVV, una formación antiislamista que busca restringir la migración, pone en duda el Estado de Derecho, arremete contra las instituciones neerlandesas y acusa a los medios de comunicación de engañar al ciudadano de a pie, forma parte del grupo Identidad y Democracia, al que también pertenece el ultraderechista francés Agrupación Nacional de Marine Le Pen. El aumento de la popularidad de la formación ha llevado a sus rivales políticos a acusarlo de querer "acabar con Europa desde dentro".

El electorado neerlandés --que según los sondeos se muestra cada vez más alejado de las políticas europeas-- tendrá que elegir entre un total de veinte listas, con un sistema "preferencial" que da a los votantes la opción de indicar su elección dentro de la lista de un partido en concreto.

Salida de la ue

Cerca de un 15 por ciento de la población neerlandesa está a favor del llamado 'Nexit', si bien tres cuartos de los encuestados abogan por seguir formando parte del bloque comunitario y seguir utilizando el euro como moneda. Esto último, sin embargo, se antepone al hecho de que solamente un 12 por ciento de la población considera que la UE defiende sus intereses.

En este sentido, una cuarta parte cree que desde Bruselas se presta ayuda en mayor medida a otros Estados miembro, y son muchos --un 30 por ciento-- los que consideran que el bloque comunitario ofrece más ayuda a países externos que de la propia UE. Esta desafección se materializa en torno a temas como la migración, la política agraria y el conflicto en Oriente Próximo, una postura que podría traducirse en una inclinación por parte del electorado hacia la idea de que la UE es en cierta medida indispensable, pero solo si va en otra dirección, según la encuesta de Clingendael.

Esto ha llevado a la formación de Wilders a cambiar en cierto modo su estrategia durante la campaña. El pasado mes de abril, el PVV publicó un manifiesto bajo el título 'Países Bajos primero', pero el programa electoral para los europeas no apuesta específicamente por lograr el 'Nexit' sino por la posibilidad de celebrar un referéndum sobre dicha cuestión.

En los comicios de 2019, el partido sí se mostraba mucho más confiado a la hora de colocar al país ante la posibilidad de abandonar el bloque comunitario siguiendo el ejemplo británicos.

Asimismo, los ultraderechistas han dejado por el momento fuera del manifiesto el islam, al tiempo que han hecho hincapié en que Países Bajos debe quedar exento de las regulaciones europeas en torno al asilo, una medida crucial para el nuevo Gobierno neerlandés, que ha prometido la política migratoria más restrictiva de la historia, según informaciones de medios neerlandeses.

Estas mismas encuestas señalan que dos tercios de los neerlandeses esperan que Europa gaste más dinero en seguridad y defensa, especialmente ante la creciente amenaza de Rusia en la región. Para ello, consideran importante invertir grandes sumas de dinero en la protección de las fronteras, a medida que apuestan por una Europa más independiente de Estados Unidos, Rusia y China.

Voto anticipado

Países como Estonia y Lituania han sido los encargados en estrenar la carrera electoral gracias a la puesta en marcha del voto anticipado, que comenzó el lunes en territorio estonio, donde se han registrado no obstante problemas a la hora de ejercer el voto telemático.

La Oficina Estatal Electoral estonia ha explicado que algunos electores no han podido presentar su voto debido a un breve incidente que afectaba la página web. Poco antes de las 17.00 (hora local) del lunes, unas 18.000 personas habían ejercido ya su derecho a voto. Para este miércoles por la mañana ya eran más de 63.000 los votos registrados.

En Lituania, por su parte, el presidente, Gitanas Nauseda, ha acudido ya a un colegio electoral de Vilna para depositar su papeleta, donde ha instado a la población a votar de forma activa en el marco de las elecciones para luchar contra "fuerzas extremistas" a pesar de que los analistas prevén una baja participación en dicho país.

Para el presidente, estas elecciones son tan importantes como las presidenciales o las generales, tal y como ha explicado, porque el "futuro no solo de Lituania sino de toda Europa depende de ellas", según declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública LRT.

"Es especialmente importante ahora que tenemos varias fuerzas extremistas emergiendo mientras la narrativa rusa va calando poco a poco en las democracias occidentales. Es importante luchar, construir sociedades democráticas occidentales resilientes", ha dicho a la salida del colegio electoral.

El presidente ya había expresado previamente su apoyo a la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero no ha dado ahora detalles sobre su voto: "he votado teniendo en cuenta mi conciencia dado que no estoy afiliado a ningún partido político", ha expresado.

La votación anticipada en Lituania comenzó el martes y finalizará este jueves. La población podrá elegir entre 14 partidos políticos y una coalición, que lucharán por los once escaños que tiene el país en el Parlamento Europeo.

