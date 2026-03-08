Países Bajos: español Óscar García es el nuevo DT del Ajax

García, de 52 años y ex DT del Brighton & Hove Albion, del Saint-Étienne y del Reims, estaba a cargo del equipo de la Reserva del Ajax, que ganó el torneo de la primera división de Países Bajos en 36 ocasiones, la más reciente en 2022.

El cambio de entrenador obedece a que el Ajax se encuentra en el quinto puesto de la Eredivisie, a 24 puntos de su clásico rival, PSV Eindhoven, que lidera la tabla de posiciones en soledad.

El despido de Grim se anunció al día siguiente de la derrota que el Ajax sufrió por 3-1 contra Groninga.

"Óscar concluirá la temporada. Los próximos meses son muy importantes para el club. Nos quedan 8 partidos por jugar y debemos aprovecharlos de la mejor manera juntos", afirmó Jordi Cruyff, que asumió como responsable del área técnica del Ajax en enero. (ANSA).