Países Bajos: Incendio en Amsterdam, destruida la histórica Vondelkerk

Este incendio tuvo lugar en el contexto de Fin de Año enmarcado por una violencia sin precedentes en los Países Bajos.

El fuego se desató poco antes de la 1:00 a. m. (hora local) en el campanario, de aproximadamente 50 metros de altura, y gran parte del tejado de la iglesia se derrumbaron, dejando solo en pie los muros perimetrales. Tras horas de intervención, los bomberos declararon el incendio bajo control a última hora de la mañana, descartando la posibilidad de nuevos derrumbes. No se registraron heridos.

Sin embargo, como medida de precaución, decenas de viviendas en los alrededores del edificio fueron evacuadas de inmediato y se cerraron las carreteras de la zona, donde el acceso sigue restringido.

La policía ha abierto una investigación y ha acordonado la iglesia como escenario del crimen. Entre las teorías que se barajan, como se mencionó, se encuentra la posibilidad de que un fuego artificial haya caído sobre la torre, según informaron algunos testigos.

Sin embargo, esta reconstrucción aún no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades aún no han podido inspeccionar el edificio desde el interior debido a las altas temperaturas y los restos humeantes.

Diseñada en el siglo XIX por el arquitecto Pierre Cuypers, la Vondelkerk fue una iglesia católica hasta 1977. En las últimas décadas, se utilizó como sala de conciertos y espacio para eventos.

"Amsterdam ha perdido uno de sus monumentos más íntimos", declaró la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema, destacando el valor sentimental de la iglesia para los vecinos.

El incendio se produce en medio de un Fin de Año particularmente tenso en los Países Bajos: dos personas —un joven de 17 años y un hombre de 38— murieron en accidentes relacionados con fuegos artificiales, y otras tres resultaron gravemente heridas.

La policía reportó una cantidad sin precedentes de ataques contra agentes y personal de emergencias, con lanzamiento de explosivos e incendios provocados en varias ciudades.

Según la Asociación Nacional de Pirotecnia, el gasto en fuegos artificiales alcanzó la cifra récord de 129 millones de euros en la última noche antes de la esperada ofensiva contra los fuegos artificiales no autorizados. (ANSA).