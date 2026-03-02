Países Bajos jugará un partido de preparación para el Mundial contra Argelia

ÁMSTERDAM, 2 mar (Reuters) - Los Países Bajos disputarán un partido de preparación antes del Mundial contra Argelia, también finalista, en Róterdam, informó el lunes la Federación Neerlandesa de Fútbol.

El partido amistoso del 3 de junio será el último encuentro de la selección europea antes de viajar a Estados Unidos, donde se espera que dispute otro partido de preparación antes de su primer encuentro del Grupo F contra Japón en Dallas el 14 de junio.

Argelia está en el Grupo J del Mundial junto con Argentina, Austria y Jordania.

Países Bajos tiene a otro país norteafricano, Túnez, en su grupo y jugará contra él en Kansas City el 25 de junio.

La selección neerlandesa disputará dos amistosos este mes, contra Noruega en Ámsterdam y contra Ecuador en Eindhoven. (Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Javier López de Lérida)