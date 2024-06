Países Bajos sufre para ganar a Polonia, Inglaterra debuta ante Serbia

Tras las demostraciones de Alemania y España en el inicio de la Eurocopa, este domingo es el turno de otras dos aspirantes a jugar la final el próximo 14 de julio en el Olímpico de Berlín: Países Bajos, que derrotó con sufrimiento a Polonia (2-1) y la Inglaterra de Kane y Bellingham, que jugará contra Serbia (19h00 GMT).

Año y medio después de hacerse famoso por su enfrentamiento con Lionel Messi tras un tenso cuarto de final en el Mundial de Catar, en el que Argentina eliminó a Países Bajos por penales, Wout Weghrost dio también de qué hablar este domingo, pero esta vez por haber marcado el gol de dio la victoria a su país frente a Polonia en el estreno del Grupo D.

"Estoy muy feliz, es indescriptible, especialmente con este final tan especial. Es el escenario soñado a nivel personal", se felicitó este domingo Weghorst, que marcó en el 83, cuando apenas llevaba dos minutos en el campo.

Polonia, que no pudo contar por lesión con sus dos delanteros titulares, Robert Lewandowski y Arkadiusz Milik, se adelantó al cuarto de hora de partido con un cabezazo tras lanzamiento de esquina de Adam Buksa (16).

La selección entrenada por Ronald Koeman dominó todo el partido y tuvo mejores ocasiones para marcar, pero los delanteros neerlandeses pecaron de eficacia.

Empató Cody Gakpo a la media hora, con un disparo afortunado del delantero del Liverpool, pero tuvieron que pasar más de 50 minutos para que los seguidores 'Oranje' pudieran al fin respirar.

- La hora de Bellingham y Kane -

Por la noche, en Gelsenkirchen, será el turno de otra de las favoritas, la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham, las dos estrellas con las que los hinchas ingleses esperan poner final a la falta de títulos, luego de una única copa en el Mundial de 1966.

Debutará frente a una Serbia que cuenta con jugadores de alto nivel como Dusan Tadic (Fenerbahce), Sergej Milinkovic-Savic y Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal) y, sobre todo, el delantero de Juventus Dusan Vlahovic, de 24 años.

La jornada dominical tiene el foco puesto no solo en lo que sucede en los terrenos de juego, sino también fuera, debido al pasado conflictivo de los hinchas ingleses, neerlandeses (dos de las aficiones que se desplazan masivamente a cualquier torneo), serbios y polacos.

En Hamburgo, ciudad en la que se jugó el Países Bajos-Polonia, la policía tuvo que disparar para reducir a un hombre que amenazaba con atacar a las fuerzas de seguridad con un pico y un cóctel molotov, a menos de un kilómetro de una de las 'fan-zones' instaladas or la UEFA.

La policía, de momento, no ha vinculado directamente este incidente a la Eurocopa. El agresor quedó herido en una pierna y fue trasladado a un hospital.

El sábado, antes de la sufrida victoria por 2-1 de Italia frente a Albania en Dortmund, medio centenar de "aficionados de alto riesgo" italianos fueron detenidos en Dortmund al estar en posesión de "objetos peligrosos" y buscar "enfrentamientos con hinchas albaneses", informó la policía alemana.

- Mbappé contra los "extremismos" -

Otro tema ajeno al fútbol del que se está hablando mucho en las últimas horas, al menos en la concentración de la selección francesa, es de la situación política en Francia por la convocatoria de elecciones legislativas luego del triunfo de la extrema derecha en las europeas de hace una semana.

Sin tomar una posición clara a favor o en contra de una opción política determinada, el capitán y estrella de los 'Bleus' Kylian Mbappé, lanzó un mensaje a los franceses: "Vemos que los extremismos están a las puertas del poder, tenemos la ocasión de decidir el futuro de nuestro país".

"Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. La situación es más importante que el partido de mañana. No tengo ganas de representar un país cuyos valores no me corresponden", añadió un Mbappé que instó a ir a votar, sobre todo a los más jóvenes.

En los últimos días, jugadores como Ousmane Dembélé y Olivier Giroud ya habían realizado llamados para fomentar la participación en los comicios, pero el sábado el delantero del Inter Marcus Thuram fue más allá al pedir explícitamente votar en contra de la extrema derecha.

Esto llevó a la Federación Francesa de Fútbol a pedir "neutralidad" a sus jugadores y a los periodistas "evitar cualquier forma de presión y de uso político de la selección de Francia".

