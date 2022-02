Países Bajos suministra armamento defensivo a Ucrania en plena tensión con Rusia

El Gobierno de Países Bajos ha decidido suministrar armas defensivas a Ucrania, entre las que figuran cien rifles de francotirador, en plena tensión con Rusia por la situación en su frontera.

La ministra de Defensa de Países Bajos, Kajsa Ollongren, ha detallado en rueda de prensa que el envío de armamento defensivo tiene lugar después de una solicitud de Ucrania, que el Ejecutivo ha acogido "con simpatía". "Es para defensa propia", ha matizado Ollongren, que ha indicado que el Ejecutivo espera que "no sea necesario" usarlo.

Además de los rifles de francotirador, Países Bajos suministrará la munición correspondiente, cinco radares de localización de explosivos, treinta detectores de metales, dos radares de vigilancia y dos robots de detección guiados por cable para detectar minas navales, además de 3.000 casos de combate, entre otros.

La prensa ha preguntado al ministro de Exteriores neerlandés, Wopke Hoekstra, "cómo son los rifles de francotirador defensivos" y el ministro ha respondido que "algunas categorías de armas también se pueden usar de manera ofensiva".

"Al mismo tiempo, realmente no hay nadie que tenga en cuenta que Ucrania está iniciando un ataque contra Rusia, simplemente están aterrorizados por que su país esté siendo invadido", ha agregado, según ha recogido el diario 'Algemeen Dagblad'.

Asimismo, la viceministra de Países Bajos, Sigrid Kaag, ha advertido de que la situación es "extremadamente tensa" y de que "no hay señales de que Rusia esté retirando tropas". "La posibilidad de una escalada sigue siendo real", ha continuado. Kaag también ha matizado que Países Bajos no envía efectivos a Ucrania porque el país no es miembro de la OTAN.

A principios de febrero, Países Bajos ofreció a Ucrania ayuda en materia de ciberseguridad. En enero, organismos estatales de Ucrania denunciaron ciberataques masivos que las autoridades atribuyeron a Rusia. La Unión Europea (UE) anunció posteriormente que movilizará todos sus recursos para ayudar a Ucrania en este campo.

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, no se refirió en aquel momento a la posibilidad de proporcionar armas a Kiev, pero se ha mostrado a favor de esta idea anteriormente.

La tensión en torno a Ucrania ha aumentado durante los últimos meses ante el despliegue de efectivos rusos junto a la frontera del país, lo que la comunidad internacional ha entendido como un posible preparativo de cara a una "invasión". Rusia ha rechazado dichas acusaciones y ha acusado a la OTAN de incrementar la actividad militar en la zona.