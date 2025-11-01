Países Bajos y Nexperia declinan comentar informaciones que indican que Nexperia reanudará envíos

ÁMSTERDAM, 1 nov (Reuters) - El Gobierno neerlandés y Nexperia declinaron el sábado hacer comentarios sobre las informaciones aparecidas en medios de comunicación según las cuales la Casa Blanca planea anunciar la reanudación de los envíos desde las instalaciones chinas del fabricante neerlandés de chips Nexperia.

Reuters citó una fuente familiarizada con el asunto el viernes diciendo que la Casa Blanca haría tal anuncio, que sería un alivio para las automotrices que se enfrentan a la perspectiva de frenar la producción debido a la escasez de chips.

Los Países Bajos afirmaron en un comunicado que seguían en contacto con las autoridades chinas y sus socios internacionales "para trabajar en pos de una solución constructiva que restablezca el equilibrio en la cadena de suministro de chips y que sea buena para Nexperia y nuestras economías".

Un portavoz de Nexperia dijo que había estado "pidiendo continuamente una desescalada de los acontecimientos actuales".

El mes pasado, el Gobierno neerlandés se hizo con el control de Nexperia, propiedad de la empresa china Wingtech. La medida llevó a Pekín a bloquear la salida de productos Nexperia desde China. (Reporte de Toby Sterling. Escrito por Charlotte Van Campenhout. Editado en Español por Ricardo Figueroa)