Países Bajos y Polonia se neutralizan 1-1 en choque estelar de grupo G

Países Bajos y Polonia, principales favoritos para liderar el grupo G de clasificación al Mundial 2026, empataron 1-1 este jueves en el estadio De Kuip de Róterdam.

Dominadores, los Oranje abrieron el marcador poco antes de la media hora de partido por medio de su defensor Denzel Dumfries, pero desde entonces los hombres de Ronald Koeman comenzaron a sufrir, sobre todo en las contras polacas, hasta conceder el gol de la igualada a diez minutos del final, obra de Matty Cash.

Koeman formó de inicio con ocho jugadores de la Premier League inglesa. Nunca antes Países Bajos había contado con tantos jugadores procedentes de un mismo campeonato que no fuese la Erediviese.

Enfrente, el polaco Robert Lewandowski realizó su regreso a la punta de ataque. El delantero del FC Barcelona se había negado a jugar con la selección mientras Michal Probierz fuese el DT. Con Probierz ya dimitido, el astro cumplió su palabra y volvió a vestir la elástica de Polonia.

En un grupo que comprende también a Finlandia, Lituania y Malta, neerlandeses y polacos se disputaban el liderato, que concede boleto directo al próximo Mundial.

Tras este empate, Países Bajos cede puntos por primera vez en esta fase de clasificación, después de sus precedentes victorias ante Finlandia (0-2) y Malta (8-0).

"Por supuesto, cuando empatás en casa no es positivo", confesó el central Virgil van Dijk.

Países Bajos sigue liderando el grupo, con los mismos siete puntos que polacos y finlandeses, pero estos dos han disputado un partido más.

bnl/iga/dr