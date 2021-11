Países, ciudades y fabricantes se comprometen a acabar con vehículos de combustibles fósiles en 2040

* Volvo, Ford y GM aspiran a 100% de vehículos de emisiones cero

* Volkswagen, Toyota y Stellantis no forman parte del compromiso

* Estados Unidos, China y Alemania, fuera del compromiso

Por Simon Jessop, William James y Nick Carey

GLASGOW, Escocia, 10 nov (Reuters) - Un grupo de países, empresas y ciudades se comprometió el miércoles a eliminar progresivamente los vehículos de combustible fósil para 2040, como parte de los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y frenar el calentamiento global.

Sin embargo, los dos principales fabricantes de automóviles del mundo, Toyota Motor Corp y Volkswagen AG , así como los principales mercados automovilísticos -China, Estados Unidos y Alemania-, no se adhirieron, lo que pone de manifiesto los retos que supone el paso a las emisiones cero.

En la Declaración de Glasgow sobre autos y camionetas de emisiones cero, presentada en la ciudad escocesa, los grupos se comprometen a acelerar "rápidamente" la transición a los vehículos de bajas emisiones de carbono, con el objetivo de ecologizar los mercados líderes en 2035.

Entre los principales firmantes figuran Ford y General Motors, el segundo país más poblado del mundo, India, y grandes empresas compradoras de vehículos, como Leaseplan, que alquila 1,7 millones de autos en 30 países.

Martin Kaiser, director ejecutivo de Greenpeace Alemania, declaró que la ausencia de las principales economías y productores era "gravemente preocupante".

"Para acabar con los nuevos combustibles fósiles, tenemos que cortar nuestra dependencia", dijo. Eso significa pasar de los motores de combustión a los vehículos eléctricos y crear sin demora redes de transporte público limpias".

Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, los autos, camiones, barcos, autobuses y aviones son responsables de una cuarta parte de las emisiones mundiales de carbono, principalmente los vehículos de carretera.

Otros adherentes fueron la sueca Volvo, Daimler AG Mercedes-Benz, la china BYD Co Ltd y Jaguar Land Rover, una unidad de la india Tata Motors Ltd . Otros países firmantes son Nueva Zelanda y Polonia. (Reporte de Simon Jessop, William James y Nick Carey. Reporte adicional de David Shepardson en Washington y Shadia Nasralla en Glasgow Editado en español por Javier López de Lérida)