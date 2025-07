Países de la Autoridad de Fondos Marinos, aún lejos de consenso en regulación minera

Los países miembros del órgano ejecutivo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) siguen lejos de finalizar el proyecto de "código minero" con el que se busca regular la explotación en aguas internacionales.

Los 36 estados miembros del Consejo de ISA terminaron de revisar el jueves el proyecto con 107 normas para la explotación de los fondos marinos en aguas internacionales, pero se rehúsan a acelerar el texto bajo la presión de Estados Unidos, que está dispuesto a lanzar esta controvertida industria por su cuenta.

"Es una etapa importante", dijo el presidente del consejo, Duncan Muhumuza Laki.

Tras diez años de negociaciones, en particular sobre la protección del medio ambiente, el consenso se antoja todavía lejano y varias delegaciones se resisten al llamado de Muhumuza para terminar el código este año, como lo preveía una hoja de ruta de 2023.

"Las actividades de explotación no pueden comenzar mientras que no tengamos un marco sólido, justo y aplicable, y mientras que la ciencia no nos dé el saber necesario para identificar los impactos en el medio ambiente marino", dijo en la plenaria Salvador Vega Telias, de la delegación chilena, uno de los países que reclama una moratoria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en abril que dio instrucciones a su administración de acelerar los permisos para la extracción minera submarina, incluso fuera de aguas de su país.

Defensores de los océanos luchan para evitar una nueva industria que, según ellos, amenaza ecosistemas aislados tan poco estudiados que es difícil evaluar los impactos de futuras actividades mineras.

Los lechos marinos poseen minerales estratégicos, como el cobalto, el níquel o el cobre, explotados para baterías de vehículos eléctricos y otras industrias.

