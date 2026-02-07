Países de la UE apoyan uso de controvertido reciclaje químico para botellas plásticas

Las naciones europeas votaron el viernes para permitir que el reciclaje químico tenga un rol mayor en la fabricación de botellas de plástico, ignorando las reservas sobre esta tecnología de alto consumo energético.

Según las normas de la Unión Europea (UE), las botellas de plástico de un solo uso deben contener al menos un 25% de plástico reciclado, una proporción que se espera llevar al 30% para 2030.

Representantes de los 27 Estados miembros de la UE votaron a favor de incluir los plásticos reciclados químicamente en estos porcentajes.

Actualmente, esas cuotas solo pueden estar ocupadas por plástico reciclado mediante técnicas mecánicas, que incluyen el lavado, triturado y remoldeo del material.

Sin embargo, grupos ecologistas se quejan de que el proceso, que implica calentar los materiales a altas temperaturas para reciclarlos, consume demasiada energía, es más contaminante que las técnicas mecánicas y podría servir de cortina de humo para que las empresas sigan produciendo más plásticos.

La votación "sienta un precedente peligroso de 'lavado verde' en torno al contenido reciclado", afirmó en un comunicado el grupo ambientalista Zero Waste Europe.

La votación sigue a una propuesta presentada por la Comisión Europea destinada a apoyar la inversión en el sector del reciclaje de plásticos, que lucha contra la competencia de China y otras partes de Asia.

Una fuente de la Comisión dijo que hubo "una fuerte presión por parte de la industria" para respaldar el reciclaje químico pese a las dudas sobre sus beneficios.

Más de la mitad de los plásticos producidos en el mundo —un 57%— procede de Asia y un 35% de China.

Por su parte, la industria europea está bajo fuerte presión por la abundante oferta de plásticos baratos, ya que la producción mundial va en aumento.