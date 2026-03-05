Países de la ue aprueban el objetivo climático para 2040 de reducir las emisiones en un 90%

* E

Por Kate Abnett y Charlotte Van Campenhout

BRUSELAS, 5 mar (Reuters) - Los países de la Unión Europea dieron el jueves su aprobación ‌definitiva a un nuevo objetivo ‌climático ⁠de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040, impulsando la ambiciosa agenda climática del bloque a pesar de la resistencia ​política.

El nuevo ⁠objetivo ⁠climático es un compromiso político muy disputado, alcanzado por los Gobiernos y los parlamentarios de la ​UE el año pasado. Es más ambicioso que los compromisos de reducción de emisiones ‌de la mayoría de las principales economías, incluida China.

En ​la práctica, el objetivo requerirá una ​reducción del 85% de las emisiones de las industrias europeas con respecto a los niveles de 1990. La UE pagará a los países en desarrollo mediante créditos de carbono, para que reduzcan las emisiones en nombre de Europa y compensen el resto, hasta alcanzar el 90%.

La UE acordó el objetivo el ​año pasado tras meses de disputas entre países como España, que afirma que el deterioro de las sequías y los incendios ⁠justifica objetivos más ambiciosos, y otros como Polonia e Italia, que trataron de suavizar los recortes de emisiones, argumentando que ‌las industrias en dificultades no pueden permitirse las inversiones iniciales.

Una mayoría reforzada de ministros de los países de la UE dio el visto bueno definitivo al objetivo jurídicamente vinculante en una reunión celebrada en Bruselas. La República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría se opusieron. El objetivo climático pasará ahora a formar parte de la legislación de la UE.

Como parte del acuerdo, la UE también considerará la ‌opción de utilizar en el futuro créditos internacionales de carbono para cumplir con un 5% adicional de ⁠sus reducciones de emisiones para 2040, lo que podría suavizar aún más los esfuerzos nacionales ‌necesarios.

El acuerdo también retrasa un año, hasta 2028, la puesta en marcha de ⁠un nuevo mercado de carbono de la UE, políticamente delicado, ⁠una medida destinada a ganarse el apoyo de los países escépticos con respecto al objetivo climático. El objetivo, diseñado para mantener a Europa en el camino de cumplir su compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050, no alcanza la reducción del 90% de las emisiones nacionales recomendada por ‌los asesores científicos de la UE ​en materia de clima. También es más débil que el plan original de Bruselas para el objetivo, lo que refleja el desacuerdo entre los Gobiernos de la UE sobre la velocidad y el costo de su agenda ecológica.

(Reporte de Catalina Abnett. ‌Edición de Charlotte Van Campenhout y Tomasz Janowski. Editado en español por Daniela Desantis)