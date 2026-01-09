Países de la UE aprueban la firma del acuerdo con Mercosur tras 25 años de negociación

*

Acuerdo pretende compensar aranceles de EEUU y reducir dependencia de China

*

Francia se opone al acuerdo por impacto en agricultores

*

El acuerdo debe ser aprobado por el Parlamento Europeo

*

Salvaguardias incluyen controles de las ⁠importaciones

Por ⁠Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 9 ene (Reuters) -

Los Estados miembros de la UE dieron luz verde el viernes a la firma del mayor acuerdo de libre comercio de la historia del bloque con el grupo sudamericano Mercosur, más de 25 años después del inicio de las ⁠negociaciones y ‌tras meses de ​tira y afloja para conseguir el apoyo suficiente.

Comisión Europea y países como Alemania y España argumentan que es una parte vital de un impulso ​de la UE para desbloquear nuevos mercados, la pérdida de negocio provocada por los aranceles de Estados Unidos y para reducir la dependencia de China, ‌garantizando el acceso a minerales críticos.

Los opositores, encabezados por Francia, el mayor productor agrícola de ‌la Unión Europea, que el acuerdo aumentará las importaciones de productos ​baratos, como carne de vacuno, aves de corral y azúcar, lo que perjudicará a los agricultores, que han iniciado protestas en toda la UE, bloqueando carreteras francesas y belgas y marchando en Polonia el viernes.

Francia votó en contra del acuerdo, pero al menos 15 países que representan el 65% de la población total del bloque votaron a favor, suficiente para su aprobación, según fuentes y diplomáticos de la UE.

Un diplomático de la UE y el ministro de Agricultura polaco dijeron que 21 países apoyaron el acuerdo, con Austria, Francia, Hungría, Irlanda y Polonia en contra y Bélgica absteniéndose.

El canciller alemán, Friedrich Merz, saludó la votación del viernes como un "hito" y dijo que el acuerdo sería bueno para Alemania ⁠y para Europa.

"Veinticinco años de negociaciones es demasiado tiempo. Es vital que los próximos acuerdos de libre comercio se concluyan rápidamente", dijo en un comunicado.

Las capitales de la UE tienen ​de plazo hasta las 17.00 hora local de Bruselas (1600 GMT), para confirmar por escrito su voto.

Esto despejará el camino para que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los socios de Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- posiblemente ya la próxima semana. El Parlamento Europeo también deberá aprobar el acuerdo antes de que pueda entrar en vigor.

FRANCIA DICE QUE LA BATALLA NO HA TERMINADO

El acuerdo de libre comercio sería el mayor de la Unión Europea en términos de reducción arancelaria, al eliminar 4.000 millones de euros (US$4.660 millones) de derechos sobre sus exportaciones. Los países del Mercosur aplican aranceles elevados, como ⁠el 35% a las piezas de automóvil, el 28% a los productos lácteos y el 27% a los vinos. La UE y Mercosur esperan ampliar ​el comercio entre ambas partes, por valor de 111.000 millones de euros en 2024. Las exportaciones de la UE están dominadas por maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, y las de Mercosur se centran en productos agrícolas, minerales, pasta y papel.

Para ganarse a los escépticos del acuerdo, la Comisión Europea ha establecido salvaguardias que pueden suspender las importaciones de productos agrícolas ‍sensibles. Ha reforzado los controles de las importaciones, sobre todo en lo relativo a los residuos de plaguicidas, ha creado un fondo de crisis, ha acelerado las ayudas a los agricultores y se ha comprometido a recortar los derechos de importación de fertilizantes.

Las concesiones no bastaron para convencer a Polonia o Francia, pero Italia pasó del "no" en diciembre al "sí" el viernes, según un diplomático de la UE.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha declarado que la batalla no ha terminado y ha prometido luchar por el rechazo en ​la asamblea de la UE, donde la votación podría ser ajustada. Los grupos ecologistas europeos también se oponen al acuerdo, y Amigos de la Tierra lo califica de "destructor del clima".

El socialdemócrata alemán Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento, expresó su confianza en que el acuerdo sea aprobado, con una votación final muy probablemente en abril o mayo.

(US$1 = 0,8587 euros)

(Información de ‍Philip Blenkinsop; información adicional de Charlotte Van Campenhout y Alan Charlish; edición de Gareth Jones y Toby Chopra; editado en español por Patrycja Dobrowolska)