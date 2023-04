Países de la UE están unidos frente a Pekín, asegura Alemania

Los Estados de la Unión Europea (UE) están unidos en su política respecto a Pekín, aseguró el jueves la jefa de la diplomacia alemana después de declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron que desataron polémicas.

"No solo tenemos una posición común, sino que cuando compartimos un mercado común, no podemos tener posiciones diferentes respecto al mayor socio comercial de la UE", declaró Annalena Baerbock en una rueda de prensa en Tianjin (este de China), donde llegó el jueves en su primer viaje a China.

Macron afirmó el miércoles que ser "aliado" de Estados Unidos no supone ser su "vasallo", después de las distancias que tomó respecto a la postura de Washington en las tensiones entre China y Taiwán.

"Ser un aliado no significa ser un vasallo. Ser aliado (...) no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos"", dijo Macron en una rueda de prensa en Ámsterdam.

El mandatario francés ya había subrayado, tras visitar China la semana pasada, que la Unión Europea no debería alinearse con Estados Unidos ni con China sobre la cuestión de Taiwán.

China considera a Taiwán como una provincia rebelde, que pretende recuperar incluso por la fuerza de ser necesario.

Además, Pekín no permite a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas que las tengan al mismo tiempo con Taipéi.

