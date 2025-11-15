Países del Caribe mantendrán conversaciones sobre reparaciones por esclavitud en visita al Reino Unido

Por Catarina Demony

LONDRES, 15 de noviembre (Reuters) - Una delegación de la comisión de reparaciones de la Comunidad del Caribe (CARICOM) mantendrá esta semana conversaciones con funcionarios y políticos británicos sobre cómo abordar las injusticias históricas de la esclavitud y el colonialismo, así como sus repercusiones duraderas.

Al menos 12,5 millones de africanos fueron secuestrados, transportados a la fuerza por barcos europeos y vendidos como esclavos entre los siglos XV y XIX. Sus defensores afirman que es necesario actuar para hacer frente a los legados que perduran, como el racismo.

Las peticiones de reparaciones han cobrado impulso en todo el mundo, especialmente entre CARICOM, un grupo de 15 Estados miembros que incluye a Barbados y Jamaica, y la Unión Africana (UA).

La CARICOM cuenta con un plan de reparaciones que incluye la petición de disculpas formales y completas, programas educativos, la cancelación de la deuda y compensaciones económicas, mientras que la UA está elaborando el suyo propio.

La reacción contra las reparaciones también ha ido en aumento, y muchos líderes europeos se han opuesto incluso a hablar de ellas, argumentando que los Estados y las instituciones actuales no deberían ser responsables de agravios históricos.

