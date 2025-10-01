Países del G7 dicen que presionarán a quienes aumenten las compras de petróleo ruso

WASHINGTON, 1 oct (Reuters) -

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) dijeron el miércoles que tomarán medidas conjuntas para elevar la presión sobre Rusia, apuntando a quienes siguen aumentando sus compras de petróleo ruso y a quienes facilitan la elusión.

Los ministros de Finanzas del G7 también dijeron que estaban de acuerdo en la importancia de las medidas comerciales, incluidos los aranceles y las prohibiciones de importación y exportación, en los esfuerzos por cortar los ingresos rusos debidos a la invasión de Ucrania.

La declaración conjunta siguió a una reunión virtual el miércoles.

(Reporte de Kanishka Singh en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)