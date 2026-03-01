Países del Golfo se reservan el derecho a responder a "agresión" iraní

Los estados del golfo Pérsico prometieron defenderse de los ataques iraníes, incluso "responder a la agresión" si fuera necesario, después de una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) este domingo para formular una respuesta unificada.

Los ministros de Exteriores de los seis estados del CCG —Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Omán, Catar y Kuwait, los cuales han denunciado haber sufrido ataques iraníes— "examinaron los cuantiosos daños resultantes de los traicioneros ataques iraníes" y debatieron los pasos para restablecer la estabilidad en la región.

Los países "adoptarán todas las medidas necesarias para defender su seguridad y estabilidad y para proteger sus territorios, ciudadanos y residentes, incluida la opción de responder a la agresión", se lee en un comunicado difundido tras la reunión.

En el texto también pidieron la "inmediata cesación de estos ataques" y añadieron que la estabilidad de la "región del Golfo no es solo una cuestión regional, sino un pilar fundamental de la estabilidad económica mundial".

Irán comenzó a lanzar misiles y drones contra objetivos en todo el Golfo, donde Estados Unidos mantiene varias bases militares, luego de que Washington e Israel iniciaran una gran campaña contra la república islámica que causó la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.