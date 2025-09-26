Países donantes proporcionan ayuda financiera de emergencia a la Autoridad Palestina, según Noruega
OSLO, 26 sep (Reuters) - Un grupo de países que proporcionan ayuda financiera a la Autoridad Palestina ha acordado un paquete de emergencia que incrementa el apoyo, según informó el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.
Arabia Saudí, España, Reino Unido, Japón y Francia se encuentran entre las naciones que apoyan la iniciativa denominada Coalición de Emergencia para la Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Palestina.
No estaba inmediatamente claro a cuánto ascendería la financiación de la iniciativa.
El Gobierno noruego dijo que su contribución era de 40 millones de coronas noruegas (US$4 millones).
"Esta coalición se creó en respuesta a la crisis financiera urgente y sin precedentes a la que se enfrenta la Autoridad Palestina", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
El objetivo inmediato era estabilizar las finanzas de la AP y preservar su capacidad para gobernar, prestar servicios esenciales y mantener la seguridad, añadió.
Los países participantes en el plan también pidieron a Israel que liberara los fondos que, según ellos, pertenecen a la Autoridad Palestina.
Noruega ha presidido durante décadas el grupo internacional de donantes a los palestinos conocido como Comité de Enlace Ad Hoc.
