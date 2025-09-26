LA NACION

Países donantes proporcionan ayuda financiera de emergencia a la Autoridad Palestina, según Noruega

OSLO, 26 sep (Reuters) - Un grupo de países que proporcionan ayuda financiera a la Autoridad Palestina ha acordado un paquete de emergencia que incrementa el apoyo, según informó el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.

Arabia Saudí, España, Reino Unido, Japón y Francia se encuentran entre las naciones que apoyan la iniciativa denominada Coalición de Emergencia para la Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Palestina.

No estaba inmediatamente claro a cuánto ascendería la financiación de la iniciativa.

El Gobierno noruego dijo que su contribución era de 40 millones de coronas noruegas (US$4 millones).

"Esta coalición se creó en respuesta a la crisis financiera urgente y sin precedentes a la que se enfrenta la Autoridad Palestina", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El objetivo inmediato era estabilizar las finanzas de la AP y preservar su capacidad para gobernar, prestar servicios esenciales y mantener la seguridad, añadió.

Los países participantes en el plan también pidieron a Israel que liberara los fondos que, según ellos, pertenecen a la Autoridad Palestina.

Noruega ha presidido durante décadas el grupo internacional de donantes a los palestinos conocido como Comité de Enlace Ad Hoc.

(US$1 = 10,0224 coronas noruegas) (Información de Terje Solsvik; edición de Toby Chopra; edición en español de Paula Villalba)

