Países en desarrollo exigen acciones climáticas y alivio de deuda en cumbre del G20 en Sudáfrica

JOHANNESBURGO (AP) — Las naciones más pobres que asistieron a la cumbre del Grupo de los 20 en Sudáfrica han utilizado la reunión para presionar a los líderes de las principales economías del mundo sobre la acción climática y los altos niveles de deuda, temas que afectan directamente al mundo en desarrollo.

También han buscado posicionarse como socios económicos con mucho que ofrecer en sectores como la minería, la tecnología y la inteligencia artificial, entre otros.

Muchos elogiaron a Sudáfrica, que entrega la presidencia rotativa del G20 a Estados Unidos, por promover una agenda inclusiva que prioriza las necesidades de las naciones más pobres al centrarse en la desigualdad global. Estados Unidos boicoteó la reunión de Johannesburgo destinada a reunir a naciones ricas y en desarrollo debido a las afirmaciones del presidente Donald Trump de que Sudáfrica persigue violentamente a su minoría blanca afrikáner.

Además de los países del G20, la Unión Africana y la Unión Europea, muchas naciones en desarrollo fueron invitadas como invitadas, como Zimbabue, Namibia, Jamaica y Malasia.

"No estamos aquí para hablar de desesperación, estamos aquí para hablar de posibilidades y responsabilidades compartidas", señaló el primer ministro etíope Abiy Ahmed a los delegados.

Subrayó que el alivio de la deuda debe traducirse en inversiones que beneficien a las personas.

"En Etiopía, hemos aprendido que la inclusividad no es caridad, es eficiencia", agregó.

La presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, pidió condiciones de financiamiento justas para las naciones en desarrollo. Dijo que su país había pagado recientemente su bono de US$750.000.000 a tiempo.

"Sin embargo, quienes toman las decisiones nos consideran un país riesgoso. Necesitamos instituciones financieras internacionales justas", indicó.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Michael Holness, reflexionó sobre los desastres naturales impulsados por el clima y su impacto en las naciones en desarrollo, como el huracán Melissa que devastó a su país.

"Un shock externo puede deshacer años de progreso", comentó.

La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, instó el domingo a los gobernantes africanos a pensar cuidadosamente sobre el futuro del comercio con otros países al adoptar políticas.

"Cómo nos posicionamos depende de nosotros y de nuestros responsables políticos. Así que si continuamos exportando, y vemos que el 60% de nuestras exportaciones son materias primas y materiales en bruto, entonces las cosas no cambiarán", señaló. "Podemos pasar de materias primas a producto terminado creando cadenas de valor subregionales y regionales".

Nabil Ahmed, director de justicia económica y racial en el grupo de expertos Oxfam, dijo que era la primera vez que una agenda del G20 tenía la desigualdad como uno de sus pilares centrales.

"El mundo reconoce que tenemos una emergencia climática. Ahora es el momento de reconocer que también tenemos una emergencia de desigualdad", afirmó.

"Una cosa que Sudáfrica logró hacer como el primer anfitrión de una reunión del G20 en suelo africano fue priorizar los intereses de las naciones africanas y los intereses de las naciones del sur global", sostuvo.

___

