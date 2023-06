Países europeos planean mantener sanciones a irán por misiles balísticos

Por John Irish, Arshad Mohammed y Parisa Hafezi

París/washington/dubái, 28 jun (reuters) - diplomáticos europeos han comunicado a irán que buscan mantener las sanciones de la unión europea sobre sus misiles balísticos que expiran en octubre siguiendo con el extinto acuerdo nuclear de 2015, según cuatro fuentes, un paso que podría provocar represalias de la república islámica.

Las fuentes citaron tres razones para mantener las sanciones: El uso por parte de Rusia de drones iraníes contra Ucrania; la posibilidad de que Teherán transfiera misiles balísticos a Rusia; y privar al país de los beneficios del acuerdo nuclear, dado que la república islámica ha violado el pacto.

Mantener las sanciones de la UE reflejaría los esfuerzos occidentales por impedir que Irán desarrolle armas nucleares y los medios para lanzarlas a pesar del colapso del acuerdo que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump abandonó en 2018.

El objetivo de ese pacto, al que Irán llegó con Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos, limitaba al programa nuclear de Teherán para dificultarle la obtención de material fisible para fabricar una bomba a cambio de un alivio a las sanciones económicas.

Como resultado de la salida de Trump del acuerdo y del fracaso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para revivirlo, Irán podría fabricar el material fisible para una bomba en unos 12 días, según estimaciones de Washington, por debajo del lapso de un año cuando el acuerdo estaba en vigor.

Las relaciones de Irán con Occidente se han deteriorado en el último año, lo que ha llevado a Washington y sus aliados a buscar formas de reducir las tensiones. Si ocurriera, sería una manera de reactivar algunos límites nucleares.

Irán rechaza estar en búsqueda de armas nucleares, lo que Occidente considera una amenaza para Israel y los exportadores de petróleo árabes del golfo.

Posibles represalias iraníes

"Los iraníes han sido informados con bastante claridad (sobre los planes de mantener las sanciones) y ahora la cuestión es qué medidas de represalia podrían tomar, si es que toman alguna, y (cómo) anticiparse a ello", dijo un diplomático occidental que habló bajo anonimato.

Las sanciones de la UE expiran el 18 de octubre conforme a una resolución de la ONU que ratificó el acuerdo nuclear de 2015.

En ellas se "exhorta" a Irán a que no desarrolle misiles balísticos que pudieran portar armas nucleares, una expresión que insta a la república islámica a no hacerlo pero que no llega a ser una prohibición obligatoria.

También prohibieron que se pueda comprar, vender o transferir drones y sus componentes capaces de volar más de 300 kilómetros hacia o desde Irán sin la autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU, permiso que no se ha concedido.

Desde 2017, Irán ha llevado a cabo una serie de pruebas de misiles balísticos y lanzamientos de satélites a pesar de la resolución y, en mayo, disparó un misil con un alcance potencial de 2.000 kilómetros.

Las potencias europeas están alarmadas por la creciente relación de defensa entre Teherán y Moscú, que según funcionarios occidentales ha visto a Rusia usar drones iraníes para atacar Ucrania, y por la posibilidad de que Irán pueda suministrar misiles balísticos a Rusia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico no comentó si el E3 -grupo que conforma con Francia y Alemania- planeaba mantener las sanciones o si había comunicado a Irán alguna decisión.

Irán ha enriquecido uranio al 60% de pureza y el organismo de control nuclear de la ONU ha encontrado restos enriquecidos al 83,7%, por debajo del 90% considerado apto para armas. El acuerdo de 2015 lo limitaba al 3,67%. (Reporte de John Irish en París, Arshad Mohamed en Washington y Parisa Hafezi en Dubai; Reportaje adicional de Andrew Gray y Sabine Siebold en Bruselas; Redacción de Arshad Mohamed y John Irish. Editado en español por Sofía D. Pineda)

Reuters