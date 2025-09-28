Países iberoamericanos reafirman en Barcelona su compromiso con la cultura como "pilar estratégico"

BARCELONA, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los países iberoamericanos han reafirmado en Barcelona su compromiso con la cultura "como eje y pilar estratégico del desarrollo sostenible, motor de cohesión social y fortalecimiento democrático en la región".

Lo han hecho este domingo durante la XXII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Cultura, celebrada en Barcelona y en la que España ha hecho de anfitrión, informa el Ministerio de Cultura español en un comunuicado.

La declaración, consensuada por los 22 países, busca responder a los actuales retos del sector y "apunta a la necesidad de vincular la cultura con la sostenibilidad ambiental".

También insta a actualizar la actual Carta Cultural Iberoamericana para responder a los retos del sector en ámbitos como la equidad de género, la diversidad, la transformación digital, los derechos culturales y la conexión entre cultura, clima y sostenibilidad.

El proceso de actualización de la Carta será participativo, bajo la coordinación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) junto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Asimismo, Madrid acogerá en 2026 la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, a la que se elevará la declaración acordada este domingo por los ministros y ministras de Cultura.

La Conferencia también ha acordado, en referencia a la SEGIB, refrendar su compromiso financiero y técnico con los 14 programas de cooperación cultural, impulsar la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, así como actualizar la Agenda Digital Cultural Iberoamericana.

DIMENSIÓN IMPRESCINDIBLE El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, ha señalado que los ministros tienen la responsabilidad en esta Conferencia de enviar un mensaje claro, que es que la cultura debe ser un tema propio y central, reconocido como "una dimensión imprescindible para la democracia, la sostenibilidad y la justicia social".

Los representantes de los países iberoamericanos han coincidido en la necesidad de promover una visión regional que vincule cultura y sostenibilidad ambiental, articulando saberes tradicionales, ciencia e innovación, de cara a la participación en la COP30 de Belém do Pará (Brasil).

El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, ha destacado el valor del Espacio Cultural Iberoamericano y ha expresado que el trabajo de más de 20 años en Cultura "es un ejemplo de un multilateralismo que funciona y que sigue renovándose para responder a los retos actuales".