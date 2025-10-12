Países mediadores firmarán como garantes de acuerdo en cumbre por la paz en Gaza, según fuente diplomática

Los países mediadores del acuerdo de alto al fuego en Gaza firmarán un documento como garantes durante la cumbre del lunes en el balneario egipcio de Sharm El Sheij, afirmó este domingo a AFP una fuente diplomática.

"Los signatarios serán los garantes" y estos países son "Estados Unidos, Egipto, Catar y, probablemente, Turquía", declaró a AFP el diplomático informado sobre los preparativos de la cumbre, que habló bajo condición de anonimato.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto anunció este domingo que durante la cumbre —copresidida por Estados Unidos y Egipto— se firmará el "documento que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza".

