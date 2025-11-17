Países pequeños e insulares piden más acción para enfrentar el cambio climático

BELÉM, Brasil (AP) — Azotada por el feroz huracán impulsado por el clima del mes pasado, Jamaica se unió a otras pequeñas naciones insulares y países empobrecidos en las conversaciones climáticas de las Naciones Unidas el lunes para implorar al resto del mundo que deje de hablar y comience a actuar. Su mensaje: Nuestras vidas están en juego.

Mientras los ministros de alto nivel de los gobiernos de todo el mundo tomaban el control de las negociaciones en la conferencia llamada COP30, las naciones vulnerables se alinearon para decir cuán importante es que los países reduzcan las emisiones. Dijeron que los planes climáticos actuales del mundo no son lo suficientemente fuertes para mantener el calentamiento por debajo de los 1,5 grados centígrados (2,7 grados Fahrenheit) establecidos por el Acuerdo de París de 2015.

Además, renovaron un llamado de larga data para que las naciones ricas hagan más financieramente para ayudar a los países pobres a lidiar con el calentamiento.

“El huracán Melissa cambió la vida de cada jamaicano en menos de 24 horas”, declaró Matthew Samuda, el ministro de crecimiento económico del país. El huracán de categoría 5 que golpeó hace tres semanas causó casi US$10.000 millones en daños y desplazó a cientos de miles de personas. Lo llamó evidencia de “la nueva fase del cambio climático".

“No creamos esta crisis, pero nos negamos a quedarnos como víctimas”, expresó Samuda. “Hacemos un llamado a la comunidad global, especialmente a los principales emisores, para que honren sus compromisos y salvaguarden el umbral de 1,5 grados para Jamaica. Esto es supervivencia. Se trata de nuestra gente y su derecho a un futuro seguro y próspero”.

Armando Rodríguez Batista, ministro de medio ambiente y ciencia de Cuba, señaló que su país fue inundado por Melissa y que mañana será demasiado tarde para hacer lo que se debió hacer mucho tiempo.

Los oradores lamentan el lento progreso

Otras naciones reiteraron la importancia de la lucha para reducir las emisiones, llamándolo “un deber moral” y diciendo que el daño climático es su realidad diaria.

“Me siento en el techo de la casa toda la noche, mirando a los vecinos, pensando si el agua nos tragará a todos o no”, indicó la ministra de Medio Ambiente de Rumania, Diana-Anda Buzoianu, leyendo las palabras de una víctima de las inundaciones de este año en su país.

“Las promesas por sí solas no detendrán el aumento de los mares”, afirmó el ministro de Medio Ambiente y Clima de Seychelles, Flavien Philomel Joubert.

Un fallo a principios de este año por parte de la Corte Internacional de Justicia que establece que el cambio climático es un problema existencial planetario que debe ser solucionado es “una palanca” que los pequeños países insulares utilizarán para acelerar los esfuerzos de lucha contra el clima en la COP30, señaló el fiscal general de Tuvalu, Laingane Italeli Talia.

Ese fallo muestra que “el objetivo de 1,5 no es solo una aspiración política, sino una obligación legal informada por la mejor ciencia disponible”, sostuvo el ministro de Medio Ambiente y Clima de Tuvalu, Maina Vakafua Talia, mientras el trueno de una tormenta que pasaba resonaba en el salón.

“Estamos viendo cómo el objetivo de 1,5 desaparece ante nuestros ojos", añadió Talia, señalando que para las pequeñas islas “es la línea entre nuestra supervivencia y la pérdida”.

Pero los planes climáticos son importantes para todo el mundo, no solo para las pequeñas islas, agregó.

La COP30, fortificada después de que un par de manifestaciones interrumpieran el lugar principal en la primera semana, comenzó su segunda semana con ministros extranjeros y otros reemplazando a los negociadores de nivel inferior que lo manejaron anteriormente. Tienen mucho más poder y margen para tomar decisiones políticas difíciles, y el secretario ejecutivo de Clima de la ONU, Simon Stiell, les pidió usarlo.

“El espíritu está ahí, pero la velocidad no", aseguró Stiell. “El ritmo de cambio en la economía real no ha sido igualado por el ritmo de progreso en estas salas de negociación. A medida que los desastres climáticos destrozan millones de vidas y golpean cada economía, elevando los precios de los alimentos y otras necesidades básicas, todos sabemos lo que está en juego”.

Otros oradores también instaron a una acción más rápida.

“Se acabó el tiempo para las promesas”, aseveró el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin. “Cada fracción adicional de calentamiento global representa vidas en riesgo, mayor desigualdad y mayores pérdidas para aquellos que menos contribuyeron al problema”.

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, afirmó que los desastres recientes muestran cuánto se necesita hacer.

“La crisis climática es implacable”, expresó. “Lo vimos cuando el huracán Melissa arremetió contra el Caribe hace dos semanas. Lo vimos de nuevo la semana pasada en Filipinas ... casi tifones consecutivos”.

"Nuestra existencia está en juego"

Añadiendo presión, el domingo por la noche la presidencia brasileña de las conversaciones emitió un resumen de cinco páginas sobre cómo proceder en varios temas difíciles. Estos incluyen presionar a las naciones para que hagan más en sus nuevos planes de reducción de emisiones, el manejo de disputas comerciales y barreras relacionadas con el clima y la necesidad de cumplir con la promesa anual de US$300.000 millones del año pasado para ayuda financiera climática a las naciones pobres.

Esos temas difíciles no formaban parte de la agenda original ni de los planes de la presidencia de la COP30, pero varios países presionaron por ellos.

Varios países, especialmente pequeñas naciones insulares, han pedido que las conversaciones aborden la insuficiencia de los planes de reducción de emisiones presentados por 116 naciones hasta ahora este año. Colectivamente, los planes no se acercan a reducir los gases de efecto invernadero lo suficiente como para evitar superar el límite de calentamiento de 1,5 grados Celsius desde la década de 1800.

Ese tema puede combinarse con un llamado a un plan para eliminar gradualmente los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural, la principal causa del cambio climático. Esa eliminación fue acordada después de mucho debate en las conversaciones climáticas de la ONU hace dos años, pero el año pasado, poco sucedió en el tema. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva planteó nuevamente el tema a principios de este mes.

“Nuestra propia existencia está en juego”, manifestó el ministro de Asuntos Exteriores de Mauricio, Dhananjay Ramful. “Una década después de las promesas del Acuerdo de París, a pesar de nuestras buenas intenciones, nos damos cuenta de que no hemos hecho lo suficiente. ... Nuestro planeta exige acción ahora”.

