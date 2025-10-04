Paixao abre el camino del liderato para el Marsella contra el Metz

El Marsella continuó este sábado su gran racha con una victoria 3-0 en Metz, iniciada por el brasileño Igor Paixao, que sirve a los hombres de Roberto De Zerbi para hacerse con el liderato provisional de la Ligue 1 en la 7ª jornada.

Hubo que esperar hasta la segunda mitad para ver goles, pero una vez Paixao abrió el marcador (51) los visitantes se hicieron con el control del partido, ampliando rápidamente la renta con dianas del danés Matt O'Riley (69) y del argelino Amine Gouiri (76).

Con 15 puntos, el Marsella supera al París Saint-Germain y al Lyon, que cuentan con las mismas unidades pero una peor diferencia de goles, a la espera de sus respectivos encuentros de Ligue 1 del domingo.

El Metz sigue colista con solo dos puntos, sin haber logrado todavía ninguna victoria.

Paixao, que venía de anotar un doblete entre semana contra el Ajax en Liga de Campeones (4-0), se reivindicó como el mayor valor del ataque marsellés, con un disparo que impactó contra el defensa Sadibou Sané y acabó en el fondo de las redes.

El domingo el Lyon recibe al Toulose (13:00 GMT) y el PSG visita al Lille (18:45 GMT), unos partidos que decidirán qué equipo liderará el campeonato durante el parón internacional de las próximas dos semanas.

