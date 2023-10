La bicampeona olímpica Mariana Pajón ganó este domingo la final femenina de BMX con una gran ventaja y consiguió su tercer oro panamericano en Santiago-2023.

La Reina del BMX, de 32 años, pedaleó a toda velocidad para revalidar su título con una marca de 34.400 segundos, más de un segundo de ventaja sobre la canadiense Molly Simpson, segunda clasificada.

Pajón ratificó su leyenda y se quedó con su tercer oro en los 'Pan', tras los ganadas en Guadalajara-2011 y Lima-2019, pese a que sufre una lesión en el codo derecho, del que se operará después de los Juegos por tercera vez este año.

"El año no ha sido fácil, ha sido bien retador, entre altas y bajas, no me pude preparar bien, pero lo he logrado hacer, y con inteligencia se llegó acá y creo que no aguanto una vuelta más", dijo la campeona entre risas a la prensa.

La colombiana contó que solo había podido subirse a su bicicleta para las carreras, ya que las lesiones la obligaron a reducir su carga de entrenamiento.

- Amplia ventaja -

Nada más sortear la primera curva del circuito, la colombiana sacó varios metros de ventaja a sus competidoras e hizo levantar al público, mayoritariamente chileno.

Mucho más atrás quedaron el resto de competidoras, luego de que varias cayeran en la última curva.

El BMX es una de las diez disciplinas que, en Santiago, entrega puntos para el ranking olímpico con miras a los Juegos de París-2024, una cita en la que Pajón también busca renovar su oro.

"Es increíble el trabajo que ha hecho el equipo y la idea es mantenerlo de aquí a allá (París-2024)", aseguró Pajón sobre la próxima cita olímpica.

La colombiana se paseó con su bandera tras su triunfo y jugueteó con el público cuando se subió al podio para recibir su tercer oro.

El público, chileno y colombiano por igual, coreó su nombre una y otra vez.

"Es increíble. Desde el día uno que venimos acá nos apoyaban a los colombianos, y también todos los colombianos que vinieron a vernos, todas esas banderas, eso impulsa bastante", opinó Pajón sobre el público local.

Molly Simpson, la promesa canadiense de 20 años, considerada su rival directa al oro, se quedó con la presea de plata, con +1.600 en la pista del Parque Peñalolén, ubicado a los pies de la Cordillera de los Andes.

La medalla de bronce fue para la colombiana Gabriela Bolle con +2.100, que sueña con asistir a París-2024.

